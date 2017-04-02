سلب تابعیت مایه افتخار و شرف من است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: پس از گذشت حدود ۶ سال از آغاز انقلاب مردمی در بحرین، رژیم آل خلیفه با وجود تمام حمایت‌های خارجی به ویژه از سوی مزدوران سعودی، موفق به خاموش کردن صدای اعتراضات مردمی نشده است. این اعتراضات از زمان آغاز آن یعنی در سال ۲۰۱۱ نه تنها فروکش نکرده بلکه روز به روز بر دامنه آنها نیز افزوده شده است.

مردم بحرین با وجود گذشت قریب به ۶ سال، همچنان خواستار تحقق مطالبات مشروع و حقوق قانونی خود هستند؛ مطالبات و حقوقی که در سایه سیاست های فرقه گرایانه و تبعیض آمیز رژیم دیکتاتور و تا بن دندان مسلح آل خلیفه، پایمال شده اند. رژیم آل خلیفه قصد داشت در روزهای آغازین بهمن ماه شیخ «عیسی قاسم» را محاکمه کند که این اقدام خطرناک تحت فشار افکار عمومی داخلی و تشدید اعتراضات مردمی حداقل به صورت موقت متوقف شد. یکی از مسئولان دستگاه قضایی بحرین اعلام کرده بود که دادگاه این کشور جلسه محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین را ۲۴ اسفند برگزار می کند و این جلسه آخرین جلسه محاکمه وی خواهد بود ولی دادگاه شیخ عیسی قاسم بار دیگر به تعویق افتاد. دادگاه وابسته به آل خلیفه اعلام کرد که جلسه بعدی محاکمه شیخ عیسی در تاریخ ۷ مِی (۱۷ اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

در تمام این مدت شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران با مجاهدت های شبانه روزی به تبیین ظلم آل خلیفه علیه رهبر شیعیان بحرین پرداخت و با دیدار با علمای ایران، پیام حمایت و همبستگی این بزرگواران با مردم و رهبر بحرینی ها را به انقلابیون بحرین ابلاغ کرد که همین امر نیز خشم حکام بحرین را برافروخت و در اقدامی تلافی جویانه دادگاه جنایی چهارم بحرین شیخ الدقاق را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد و تابعیت وی را سلب کرد. ادعای واهی آل خلیفه برای محکوم ساختن این شخص، عبارت است از اتهام پیوستن به گروه تروریستی برای ایجاد بی ثباتی در کشور از طریق برپایی تظاهرات، آتش زدن لاستیک خودرو، استفاده از مواد منفجره و خروج غیر قانونی از کشور.

در همین راستا و برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع با شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده رهبر شیعیان بحرین در ایران گفتگو کردیم که شرح آن در ادامه می آید.

شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران درباره علت سلب تابعیت خود توسط مقامات آل خلیفه و حکام بحرین تصریح کرد: همزمان با برگزاری دادگاه آیت الله «عیسی احمد قاسم» در هفته های اخیر به دیدار برخی از مراجع عظام مانند آیت الله حائری و آیت الله سبحانی و آیت الله جوادی آملی حفظهم الله در شهر مقدس قم رفتم و تصاویر و فیلم های این دیدارها را منتشر کردیم. مراجع عظام در این دیدارها مواضعی قوی اتخاذ کردند؛ در همین راستا آیت الله حائری تاکید فرمودند که باید از آیت الله عیسی قاسم تا پای جان دفاع کرد. همچنین آیت الله سبحانی فرمودند که اگر در بحرین بودم، به منزل آیت الله عیسی قاسم می رفتم و (برای دفاع از ایشان) در آنجا می ماندم. به علاوه آیت الله جوادی نیز تصریح کردند که این سرزمین تنها با ریختن خون در راه دفاع از آیت الله عیسی قاسم پاک می شود.

وی در ادامه و در همین زمینه افزود: تصاویر و فیلم های مربوط به این دیدارها منتشر شد و من هم در این دیدارها حضور داشتم. این فیلم ها مردم بحرین را بسیار تحریک کرد و آل خلیفه را به لرزه انداخت. همین امر نیز موجب شد که دادگاه آیت الله عیسی قاسم را به تعویق اندازند. بنابراین رژیم بحرین تابعیت مرا لغو و من را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد تا از مواضع خود دست بردارم و عقب نشینی کنم. این در حالی است که سلب تابعیت من موجب افزایش پای فشاری ام برای ادامه راه تا زمان تحقق تمام مطالبات عادلانه و مشروع می شود.

نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران در خصوص علت روی آوردن آل خلیفه به گزینه سلب تابعیت فعالان بحرینی به جای تن دادن به مطالبات آنها در زمینه حقوق بشر و دموکراسی نیز گفت: آل خلیفه به گزینه امنیتی روی آورده و با سلب تابعیت از فعالان بحرینی، سندی را علیه آنها طراحی کرده تا در صورت سفر یکی از فعالان به دیگر کشورها، گذرنامه آنها معتبر به حساب نیاید. بدین طریق آن فعال بحرینی از سوی مقامات امنیتی کشور مربوطه بازداشت و به حکام بحرین تحویل داده خواهد شد. آل خلیفه از طریق سلب تابعیت تمام فعالان بحرینی در خارج از کشور در صدد است تا فعالیت آنها را محدود کند و از کشورهای میزبان این فعالان درخواست کند که فعالان بحرینی را از طریق پلیس اینترپل به کشور بازگردانند. رژیم آل خلیفه مصالحه و مذاکره را نمی پذیرد و بر همین اساس نیز به گزینه برخورد امنیتی روی آورده است.

وی در رابطه با امکان طرح پرونده سلب تابعیت شدگان بحرینی در دادگاه ها و محافل بین المللی برای فشار بر آل خلیفه نیز بیان داشت: بله این امکان وجود دارد که پرونده سلب تابعیت شدگان را در دادگاه های بین المللی و سازمان های حقوقی مطرح کنیم ولی رژیم آل خلیفه توجهی به این سازمان ها و مجامع ندارد. زیرا از سوی آمریکا، سعودی ها و انگلیس حمایت می شود.

شیخ عبدالله الدقاق در پایان در پیامی خطاب به حکام بحرین تاکید کرد: سلب تابعیت مایه افتخار من است. فرزند اصیل و بااصالت یک کشور به اوراق و کاغذهایی برای اثبات و یا سلب تابعیتش نیاز ندارد. این آل خلیفه است که غریب هستند و تابعیت افراد اصیل کشور را سلب می کنند. به مطالبه حقوق عادلانه مردم بحرین ادامه می دهم. آزادی را کسب می کنیم و به حقمان خواهیم رسید.