به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، شعار امسال نمایشگاه کتاب بلونیا «نقش زیستگاه‌های طبیعی در محتوای کتاب کودکان» است. در این دوره موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ویژه برنامه «روز ایران» را برگزار خواهد کرد.

مطابق اعلام، سالن «ویواچه» نمایشگاه بین‌المللی بولونیا ۱۵ فروردین میزبان علاقمندان به ادبیات، تصویرگری و فرهنگ ایران است. دکتر فاطمه عسگری (عضو هیات علمی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران) در این روز به موضوع «ترجمه کتاب پینوکیو در ایران» در قالب یک سخنرانی و ارائه پاورپوینت خواهد پرداخت. این کارشناس پیش از این موفق به دریافت رتبه ممتاز دکترای تخصصی در رشته ادبیات و فرهنگ ایتالیایی با ارائه رساله ماهیت و تفاسیر معشوق در اشعار فرانچسکو پتراکا شده است.

در ادامه ویژه برنامه «روز ایران» که از ساعت ١٣:٣٠ تا ١٥:٣٠ برگزار خواهد شد، «سیمونه رئا» و «آریانا وایرو» دو تصویرگر ایتالیایی از تجربه حضور خود در ایران خواهند گفت. چندی پیش و به مناسبت حضور ایتالیا به عنوان مهمان ویژه سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در روزهای ۱۰ و ۱۲ بهمن ماه سال گذشته کارگاه مشترکی با حضور این دو هنرمند در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران برگزار شد. در این کارگاه اعضای انجمن تصویرگران هم حضور داشتند.

از دیگر فعالیت‌های غرفه ایران در نمایشگاه کتاب بولونیا، معرفی ۶۵ نویسنده کودک و نوجوان و آثار فاخر آنها در قالب یک کاتالوگ به کارشناسان حاضر در پنجاه و چهارمین نمایشگاه کتاب بلونیا است. موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان پس از بررسی آثار فعالان حوزه ادبیات کودک، آن دسته از نویسندگانی را که فعالیت مستمری در ادبیات کودک داشته‌اند و موفق به کسب افتخارات و جوایز ملی یا بین‌المللی شده‌اند، در این کاتالوگ معرفی کرده است. ترجمه‌ آثار این مولفان به زبان‌های خارجی و انتشار آثاری از آنها طی پنج سال اخیر از دیگر معیارهای مورد نظر داوران بوده است.

بر اساس این گزارش نام نویسندگانی از چند نسل در این کاتالوگ به چشم می‌خورد که برخی از آنها عبارتند از احمدرضا احمدی، محمدهادی محمدی، مرتضی خسرونژاد، محمدکاظم مزینانی، داوود غفارزادگان، محمدرضا سرشار، عباس عبدی، بیوک ملکی، فریبا کلهر، آتوسا صالحی، نوید سیدعلی‌اکبر، حمیدرضا شاه‌آبادی، آرمان آرین، زهره پریرخ و ... مخاطبان این کاتالوگ علاوه بر آشنایی با فعالیت‌های حرفه‌ای این نویسندگان و شاعران، برخی آثار آنها را می‌شناسند، ضمن اینکه فهرستی از جوایز این نویسندگان نیز در این کاتالوگ ارائه شده است.

این کاتالوگ به همت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر شده و در نمایشگاه کتاب بلونیا در دسترس کارشناسان نشر از سرتاسر دنیا قرار می‌گیرد. در ایام برگزاری این نمایشگاه، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران ضمن گفتگو با نمایندگان نمایشگاه‌ها و ناشران شرکت کننده، به معرفی کتاب‌ها و نویسندگان کودک و نوجوان در قالب ۲ کاتالوگ می‌پردازد.

«نگاهی کوتاه به صنعت نشر جمهوری اسلامی ایران» عنوان کاتالوگ دیگری است که به معرفی نمایشگاه کتاب تهران، موسسه خانه کتاب، خبرگزاری ایبنا، جایزه کتاب سال، کتابخانه ملی، موسسه شهر کتاب، بوستان کتاب، و نهادهای مرتبط با حوزه نشر می‌پردازد و در دسترس عموم بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد تا با فعالیت‌های گسترده ایران در حوزه کتاب و کتابخوانی آشنا شوند.

همچنین برای نخستین بار، نمایشگاه کتاب تهران فرصتی مطالعاتی را فراهم آورده است که اطلاعات آن همراه با برنامه‌های این دوره از نمایشگاه به علاقمندان ارائه خواهد شد. علاوه بر این بازدیدکنندگان می‌توانند با آثار تصویرگری ایرانی که توسط ناشران خارجی چاپ شده آشنا شوند؛ این آثار و اطلاعات آنها نیز در قالب یک کاتالوگ قابل بررسی‌اند.

در ادامه فرصت رایزنی با هنرمندان و ناشران دیگر کشورها نیز برای نویسندگان و تصویرگران جوان کشور در این نمایشگاه فراهم آمده است. علی اصغرماتک، شهرزاد شهرجردی و غزل فتح‌الهی برگزیدگان سومین مسابقه خلق کتاب‌های تصویری و نرگس محمدی و حسن عامه کن، از جمله تصویرگرانی هستند که آثارشان به کاتالوگ بلونیا راه یافته و این موسسه اقدام به اعزام آنان کرده است. این روزها در غرفه ایران که متراژ آن ۳۲ متر است، حضور خواهند داشت.

از دیگر برنامه‌های مهم نمایشگاه کتاب بولونیا اهدای جایزه آستریدلیندگرن در روز دوم نمایشگاه است. همچنین در این دوره، جزایر بالئاری و کاتالونیا مهمانان ویژه این نمایشگاه هستند. به گفته مسئولان این نمایشگاه دلیل این انتخاب فعالیت طولانی مدت این مناطق در چاپ کتاب برای کودکان و نوجوانان (از قرن پانزده میلادی) در قاره اروپا است.