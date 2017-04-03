تصویر جدید برد پیت سروصدا به پا کرد/ تعجب از لاغری آقای بازیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برد پیت در عکسی که دیروز از وی گرفته شده به شدت لاغر به نظر میرسد.
این تصویر در حالی از وی گرفته شده که وی در حال خروج از استودیوی توماس هاوسیگو بود. گفته میشود وی در حال کار در زمینه مجسمهسازی در این استودیو است و روزی ۱۵ ساعت برای انجام این پروژه وقت میگذارد.
برد پیت پس از جدایی از همسرش غیبتی طولانی در فصل اهدای جوایز سینمایی داشت و تنها حضوری کوتاه در ماه ژانویه در گلدن گلوب یافت و البته از حضور در فرش قرمز مراسم نیز خودداری کرد.
کمپانی فیلم وی «پلن بی» کمپانی تولیدکننده فیلم «مهتاب» بود که امسال برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد و او در کنار بازیگران و بری جنکینز کارگردان فیلم برای دریافت این جایزه در مراسم اسکار حضور نداشت. گفته شده که وی به جای این کار در استودیوی هنری مشغول مجسمه سازی بوده است.
یک منبع گفته است او همه طول شب را مشغول انجام این پروژه هنری است و ترانههای غمگین گوش میکند. این منبع گفته است: همه میتوانند حدس بزنند که همه اینها به اتفاقات شخصی که برایش رخ داده مربوط است، ولی کسی اظهار نظری نمیکند. او یک انسان واقعی و خیلی متواضع است و در زمینه مجسمهسازی نیز همه چیز را به سرعت یادگرفته است. او به وسیله تمرکز بر هنر میتواند ذهنش را از پرداختن به چیزهای دیگر باز دارد. این خیلی قشنگتر از این است که وقتش را در مهمانیها صرف کند.
پروژه بعدی برد پیت یک درام جنگی با عنوان «ماشین جنگ» است که دیوید میچود آن را ساخته و توسط نتفلیکس اکران میشود. بن کینگزلی، اموری کوهن، تیلدا سوینتون و آنتونی مایکل هال دیگر بازیگران این فیلم هستند.
در عین حال به تازگی گفته شد برد پیت اظهار تمایل کرده تا در فیلم بعدی «ددپول» حضور داشته باشد، اما اطلاعات بیشتری در این باره داده نشده است.
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