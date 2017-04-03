استقبال از طرح آرامش بهاری در گلستان ۲۵درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز طرح آرامش بهاری در ۵۶ بقعه استان گلستان برگزار شد.

وی افزود: با برگزاری این طرح در بقاع و امامزادگان استان تعداد ۵۸ هزار نفر زائر و مسافر در لحظه تحویل سال در اماکن متبرکه استان حضور داشتند.

سهرابی با اشاره به اینکه در طول اجرای طرح آرامش بهاری بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر زائر و مسافر در بقاع متبرکه حضور داشتند، اظهارکرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد این رقم نسبت به سال گذشته با ۲۵ درصد رشد مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه این طرح فعالیت خود را از ۲۸ اسفند سال ۹۵ آغاز کرده و تا ۱۴ فروردین ادامه داشت، تصریح کرد: طرح آرامش بهاری به منظور تقویت باورهای دینی ومذهبی و بهره برداری مطلوب از فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه جهت تبدیل به قطب فرهنگی برگزار شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: اجرای مراسم تحویل سال نو در ۴۰ بقعه، برنامه سخنرانی در ۱۸ بقعه، برنامه های ادعیه و مناسبتی در ۲۶ بقعه، اسکان موقت زائرین در۲۳ بقعه، ایستگاه صلواتی در ۲۴ بقعه، برگزاری خیمه های معرفت و پاسخگویی به مسائل شرعی مشاوره وقف در ۱۷ بقعه، عرضه محصولات فرهنگی در ۱۲ بقعه،اعزام ۳۰ روحانی بومی و غیر بومی در سطح استان از جمله برنامه های بود که در راستای برگزاری طرح آرامش بهاری در استان انجام شد.