چرا ترکیه و آمریکا در حادثه سن پترزبورگ متهم هستند؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ محمد قادری: انفجار تروریستی روز گذشته در متروی سن پترزبورگ، طی دیشب و امروز موضوع بسیاری از اخبار و تحلیل های حوزه اخبار منطقه ای و بین المللی قرار گرفت و از این رهگذر گمانه زنی های بسیاری طرح بحث شد.

یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این باره، عامل تروریستی و حامیان او هستند که رسانه ها و کارشناسان را بر آن داشت تا هر یک از زاویه ای در این باره قلم بزنند.

روز گذشته و در یکی از این تحلیل ها به احتمال طراحی این اتفاق تروریستی از سوی آمریکاییها با توجه به موضع گیری اخیر «نیکی هیلی» در قبال نفوذ ایران و روسیه در منطقه و لزوم جلوگیری از آن پرداخته شد، تحلیلی که امروز با موضع گیری «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه مواجه شد و آن را بدبینانه خواند!

امروز اما؛ جنجال رسانه ای جریان معارضه در سوریه با محوریت استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی که با پشتیبانی رسانه ای غربی ها انجام شد و حتی «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به موضع گیری علیه «بشار اسد» واداشت، سر نخ دیگری به دست داد که نشان می دهد بر خلاف نظر آقای لاوروف، اتفاقا موفقیت های جبهه مقاومت در سوریه که روسیه نیز در آن مشارکت دارد، می تواند محرک و علت بروز این حادثه تروریستی بوده باشد.

محتوای گفتگوی تلفنی امروز «رجب طیب اردوغان» با «ولادیمیر پوتین» در پس جنجال رسانه ای مذکور، در کنار چند مسئله دیگر از جمله حمایت شدید روسها از کردها در جریان عملیات سپر فرات ترکیه در سوریه، به روشنی بیانگر آن است که محور ضد مقاومت که هم در عرصه میدانی و هم در عرصه سیاسی به دلیل موفقیت های پی در پی محور مقاومت در موضع ضعف قرار گرفته، در پی نشان دادن ضربه شست به روسیه بوده است.

این در حالی است که جنجال استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی مبتنی بر خبری دروغ بوده و انتشار گاز سمی در آن منطقه به دلیل انفجار مخازن گازهای سمی متعلق به تروریست های تحت حمایت ترکیه و آمریکا بوده است، چنانچه منبع نظامی سوریه نیز بر آن تاکید کرده و ارتش روسیه نیز از اساس حمله به ادلب را تکذیب کرده است.

به بیان بهتر؛ شاید بتوان اینگونه گمانه زنی کرد که دست کم به چهار دلیل زیر، جنایت دیروز در متروی شهر سن پترزبورگ از سوی جریان ضد مقاومت با محوریت آمریکا و ترکیه طراحی و با هدف هشدار به روسیه و فشار بر این کشور برای عقب نشینی از سوریه انجام گرفته است.

اول ـ موضع گیری علنی نیکی هیلی نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد مبنی بر لزوم فشار بر روسیه برای عقب نشینی از سوریه.

دوم ـ جنگ روانی و جنجال رسانه ای امروز محور ضد مقاومت علیه دولت اسد و روسیه مبنی بر استفاده ارتش این کشور از سلاح شیمیایی به عنوان پیوست عملیات دیروز.

سوم ـ تماس تلفنی امروز اردوغان با پوتین با فحوای هشدار در به خطر افتادن مذاکرات آتش بس در آستانه به بهانه استفاده روسها و ارتش سوریه از سلاح شیمیایی علیه معارضین با این پس زمینه که دولت ترکیه در ماجرای حمایت روسها از کردها در عملیات سپر فرات به شدت عصبانی هستند.

چهارم ـ اینکه عامل شناسایی شده حادثه تروریستی سن پترزبورگ از عناصر نزدیک به مسلحین مورد حمایت ترکیه است.