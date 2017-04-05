مشکلات شوراها با کمک مردم و مجلس شورای اسلامی حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی، رضا علیزاده چهارشنبه با بیان این مطلب گفت: شورا ها در سال های اخیر مشکلات و حاشیه هایی داشتند که بی تردید باید این مشکلات گام به گام و با کمک مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و حل شود.

وی ادامه داد: برخی مشکلات شوراها مربوط به قوانین است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضاءکمیسیون شوراها به دنبال اصلاح قوانین موجود و یا تصویب قوانین جدید برای حل مشکلات و موانع پیش روی شورا ها هستند.

نائب رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی افزود: در سوی دیگر مردم هم باید در انتخاب خود بیش از پیش دقت به خرج بدهند تا پتانسیل بالایی که در شوراها وجود دارد در دست افرادی باشد که علاوه بر تخصص های لازم تعهد را نیز داشته باشند چرا که شوراها بایستی روحیه خدمتگزاری و ایثار داشته باشند تا بتوانند با انرژی کامل وقت خود را برای خدمت گزاری به مردم صرف کنند.

وی تصریح کرد: به همین منظور است که مردم باید افراد دارای برنامه و توانایی و بویژه متعهد و اخلاق مدار را انتخاب کنند زیرا نقش مهم شوراها در مدیریت و توسعه و آبادانی شهر ها و روستاها باعث شده تا این جایگاه از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار شود و این جایگاه افراد باتجربه، نخبه و کار آمد را طلب می کند تا به صحنه بیایند و برآیند این امر رشد و توسعه همه جانبه شهر وروستا ها شود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: طبیعی است که حضور افراد ناکارآمد و نا اهل در این عرصه باعث ایجاد حاشیه و موجب می شود انتظارات مردم از این نهاد برآورده نشود.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد کلی شوراها در چهار دوره گذشته با وجود برخی کاستی ها و حاشیه ها اظهار داشت: اگر به نقش شوراها درمدیریت، هدایت، جذب و نظارت اعتبارات در توسعه همه جانبه شهری و روستایی و نقش مستقیم مردم در امور خود توجه کنیم بیش از پیش به ارزش تشکیل نهاد شوراها پی خواهیم برد.

نائب رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی داشتن تجربه، تعهد و تخصص را مهم ترین خصیصه افرادی دانست که باید به صحنه انتخابات بیایند و ادامه داد: داوطلبان بایستی برنامه محور باشند و با ارائه برنامه ها و راهکارها اهداف خود را برای مردم روشن سازند و از وعده ها و شعار های غیر واقعی بپرهیزند.

وی همچنین اظهار داشت: اکنون مردم نیز آگاه تر شده اند و دیگر به افرادی سعی در فریب افکار عمومی دارند توجهی نمی کنند زیرا فردی که تقوا را سرلوحه رفتار خود داشته باشد هیچگاه قولی نمی دهد که توان اجرایش را ندارد.

علیزاده با اشاره به افزایش ثبت نام نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراها نسبت به دوره گذشته گفت: در این دوره علاوه بر افزایش آمار ثبت نام کنندگان، در روستا هایی که در دوره های قبلی شورا نداشتند نیز کاندیداهایی ثبت نام کرده اند که این امر نشان از نهادینه شدن جایگاه شورا واهمیت آن در بین مردم است.