سبزی: نظارت بر انتخابات شوراها باید با پایبندی کامل به قانون انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی عصر شنبه در نشست هماهنگی انتخابات شوراها اظهار کرد: تحقق اراده مردم در کنار اراده خداوند معنا پیدا می‌کند و قرآن نیز بر احترام به انتخاب مردم تأکید کرده است.

وی افزود: شوراها در گذشته تنها جنبه مشورتی داشتند، اما اکنون با توجه به نقش دهیاری‌ها و شوراها در تصمیم‌گیری‌های محلی، این نهادها در بسیاری از امور اقتصادی و مالی نیز اثرگذار هستند و انتخاب افراد متخصص اهمیت بیشتری یافته است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: نقش هیأت‌های نظارت و اجرایی بسیار حساس است، زیرا در واقع درباره دیگران قضاوت می‌کنند و این قضاوت باید با حجت شرعی و بر اساس قانون و نه بر پایه روابط شخصی یا اختلافات فردی باشد.

وی افزود: ما مجمع تشخیص مصلحت نیستیم که بخواهیم مصلحت‌سنجی کنیم، قانون انتخابات با ۱۳۷ ماده وظایف و اختیارات را دقیق مشخص کرده و باید همان اجرا شود.

حجت الاسلام سبزی ادامه داد: اگر فردی محکومیت کیفری یا پرونده قضائی دارد، قانون تکلیف را روشن کرده است. اما نباید صرفاً بر اساس گزارش‌های غیرمستند تصمیم گرفت و از سوی دیگر، نباید تصور کرد که با تأیید همه داوطلبان، مشارکت بالا می‌رود چرا که مشارکت مردم عوامل مختلفی دارد و یکی از آن‌ها کیفیت و سلامت روند بررسی صلاحیت‌هاست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: امیدواریم با رحمت الهی و بارندگی‌های اخیر بخشی از مشکلات مردم کاهش یابد، همه مسئولان باید تلاش کنند تا شرایط معیشتی بهتر شود، زیرا این موضوع بر مشارکت عمومی نیز اثرگذار است.

سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی با اشاره به اینکه مشارکت در روستاها اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: در دوره گذشته برخی روستاها با وجود نیاز به پنج عضو شورا، بدون شورا باقی ماندند زیرا کسی برای نامزدی ثبت‌نام نکرد، این مسئله برای اداره روستاها آسیب‌زاست و باید تلاش کرد مردم را به حضور در انتخابات تشویق کرد تا شوراها تشکیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت انتخاب افراد متخصص و باتجربه گفت: نباید اجازه دهیم افرادی بدون تخصص وارد شورا شوند و ناکارآمدی ایجاد کنند، این مسئله موجب نارضایتی مردم می‌شود و باید با آگاهی‌بخشی صحیح، جامعه را به سمت انتخاب افراد دلسوز، کارآمد و آشنا با مدیریت شهری و روستایی هدایت کنیم.

حجت الاسلام سبزی تاکید کرد: نظارت بر شوراها محدود به زمان انتخابات نیست و پس از تشکیل شورا نیز ادامه دارد.

وی گفت: اگر افراد شایسته و بی توقع انتخاب شوند، مشکلاتی مانند تغییرات مکرر شهرداران یا سوءاستفاده‌های محلی به حداقل خواهد رسید و باید اذعان کرد هدف ما برگزاری انتخاباتی پرشور، قانونمند و سالم است تا شوراهایی توانمند و پاسخگو بر سر کار بیایند و اعتماد عمومی تقویت شود.