ابوالقاسم فقیری دل مشغول شیراز است/برگزاری نکوداشت برادران ادیب

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که چهارشنبه شب در خانه این نویسنده شیرازی برگزار شد و معاون فرهنگی و مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به همراه رئیس انجمن اهل قلم استان و مشاور مدیرکل ارشاد برگزار شد، ابوالقاسم فقیری گفت: دل مشغولی من نوشتن است زیرا مشق نوشتن من تمامی ندارد.

«شانس که بر می گرده پالوده هم دندون می شکنه» آماده انتشار

نویسنده قصه های مردم فارس با توجه به اینکه نوشتن را راضی کننده ترین کار کنونی خود می داند از تازه ترین اثری که نگاشته نام برد و افزود: تازه ترین کاری که در دست نوشتن دارم ضرب المثل های شیرازی است که در مراحل پایانی قرار دارد و با عنوان «شانس که بر می گرده پالوده هم دندون می شکنه» آماده انتشار است.

فقیری ضرب المثل های شیرازی مورد استفاده در این کتاب را مثال زد و گفت: در این اثر پژوهشی شکل عامیانه ضرب المثل ها در عین حالی که به صورت لاتین هم درج شده، قرار گرفته و با این حال برداشتی که از این ضرب المثل ها می شود هم قید شده است.

این روزنامه نگار پرپیشینه استان شیوه گردآوری ضرب المثل های شیرازی را نام برد و با اشاره به اینکه در این کار موفق به نگارش ۴ دفتر حاوی این مثل ها شده افزود: کتاب «شانس که بر می گرده پالوده هم دندون می شکنه» به اهتمام داریوش نویدگویی و انتشارات نوید شیراز منتشر خواهد شد.

ضرب المثلها کلماتی هستند که به ترتیب در کنار هم می نشینند

فقیری تعریف ضرب المثل را مورد اشاره قرار داد و گفت: ضرب المثلها کلماتی هستند که به ترتیب در کنار می نشینند و یک جمله را تشکیل می دهند که این جمله مورد اقبال و توجه مردم است؛ اکثر این مثل ها به کار گرفته می شوند تا بهتر جا بیفتند.

وی پیشینه ضرب المثل ها را کهن دانست و عنوان کرد: در تمامی نقاط ایران ضرب المثلها کاربرد دارند البته در این زمینه دکتر ذوالفقاری ضرب المثل شناس ایرانی کارهای بسیاری کرده است.

این پژوهشگر فرهنگ فارس ریشه بیشتر ضرب المثل ها را تاریخی عنوان کرد و افزود: برخی از این مثل ها دارای داستان و تمثیل هستند؛ گردآورنده ضرب المثل ابتدا باید آنرا با گویش محلی ثبت و ادبی آنرا ثبت کند سپس کاربرد آن را ذکر نماید.

فقیری که در سال ۱۳۹۲ به پاس نیم قرن فعالیت در حوزه فارس شناسی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار استان فارس مورد تجلیل قرار گرفت در ادامه به وضع انتشار کتاب هم در کشور گریزی زد و عنوان کرد: حال کتاب خوب نیست و به قول شیرازی ها «چویمون» به مفهوم سرماخوردگی دارد.

وی با اشاره به کتاب منتشر شده «شیراز و دل مشغولی های من» گفت: شمارگان این کتاب ۱۰۰ نسخه است که ۵۰ جلد آن را ناشر در اختیار من گذاشته که هدیه به دوستان و همراهانم می کنم.

فقیری با عنوان کردن اینکه گاهی ناچار است برای پخش، کتاب های خود را نزد کتابفروشی ها امانت بگذارد و در مقابل فروش این آثار کتاب خریداری کند.

این نویسنده پرکار شیرازی که در آستانه ۸۰ سالگی قرار دارد با گفتن اینکه «دلم خوش است که کبوتر حرم ام» ادامه داد: در دوران زندگی و کار ۲۲ عنوان کتاب نوشته ام که در زمینه خود آثار منحصری بوده اند.

فقط برای ۲ کتاب خود حق التالیف گرفته ام

فقیری که در زمینه ثبت فرهنگ مردم فارس آثار ماندگاری به جا گذاشته افزود: کسی به اندازه من در این خصوص کار نکرده درحالیکه فقط برای ۲ کتاب خود حق التالیف گرفته ام؛ نخستین بار برای کتاب «ترانه های محلی فارس» از سوی ناشر در سال ۱۳۵۲ مبلغ ۲۵ تومان حق التالیف گرفتم.

در ادامه این دیدار نوروزی عبدالنبی سلامی مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس پی گیری مواردی را در حق برادران فقیری از اهداف این نهاد عنوان کرد و گفت: در زمینه اهدا کتابخانه شخصی استاد امین فقیری و ابوالقاسم فقیری و برگزاری نکوداشت این بزرگواران امسال این موضوعات به جدیت دنبال می شود.

همچنین در این دیدار ابوالقاسم فقیری گوشه هایی از کتاب «شیراز و دل مشغولی های من» به خوانش پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، قصه‌های مردم فارس در ۳ مجلد، بازی‌های مردم فارس، آداب و رسوم نوروزی در فارس، سیری در ترانه‌های محلی، باورهای سرزمین مادری ام، عروسی در فارس و واسونک‌های شیرازی آثار او در حوزه فرهنگ فولکلور و کتاب‌های اجاق‌کور، خانه خانهٔ خودمان، با خودم در راه بارونی، ننه پیره زن و عمو نوروز، آهو بچهٔ خواب من، مردی که به حراج رفت و حکایاتی از کوچه ایام هفته داستان‌های منتشر شده ابوالقاسم فقیری هستند.