بختیاری: وحدت ملی تنها راه مقابله با شیطان بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بختیاری در خطبه‌های امروز ۲۰ شهریورماه، اقتدار نظامی ایران را بر پایه قانون الهی دانست و اظهار کرد: صدای عجز و ناله دشمنان در برابر پیشرفتهای دفاعی و انهدام تجهیزات پیشرفته آنان، برای تمام جهان شنیدنی است.

امام جمعه چناران تدبیر یوسفی را کلید عبور از جنگ اقتصادی دانست و صراحتاً خواستار اصلاح ساختارهای مدیریتی و خلع مسئولانی شد که در مدیریت اقتصادی ضعف نشان داده‌اند.

وی با هشدار نسبت به تغییر میدان نبرد، خاطرنشان کرد: دشمن پس از شکست نظامی، اکنون با ویروس ارتجاع به دنبال هدف قرار دادن تاب‌آوری مردم و نفوذ در ذهنها است.

بختیاری بر ضرورت مراقبت مسئولان از نفوذ مرتجعین در دستگاه‌ها تأکید کرد و وحدت ملی را تنها راه مقابله با شیطان بزرگ دانست.

امام جمعه چناران با اشاره به حمایت همه‌جانبه ملت ایران از انصارالله یمن، هرگونه تعرض به قلمرو و منافع ملی را خط قرمز دانست و به آمریکا هشدار داد که در جنگ نظامی و اقتصادی شکست خورده است.

وی با تأکید بر حفظ امنیت شهرستان، هشدار داد: با هرگونه هنجارشکنی یا ایجاد ناامنی در محیط خانواده‌ها و جامعه، طبق قانون برخورد قاطع و شدیدی صورت خواهد گرفت.