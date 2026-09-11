به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای نماز جمعه این هفته خرمآباد با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در آموزههای دینی، اظهار داشت: حضرت رسول اعظم(ص) درباره جایگاه حجاب و پاکدامنی سفارشهای فراوانی داشتهاند و بر رعایت حجاب و حفظ عفاف تأکید کردهاند.
پاکدامنی انسان را در مسیر محبوبیت الهی قرار میدهد
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به آموزههای پیامبر اکرم(ص) افزود: کسی که شیوه و روش زندگی خود را بر پاکدامنی قرار دهد، محبوب خداوند خواهد بود و هرکس میخواهد به مقام محبوبیت نزد پروردگار برسد، باید پاکدامنی را در زندگی خود سرلوحه قرار دهد.
شاهرخی با بیان اینکه عفاف تنها به پوشش ظاهری محدود نمیشود، تصریح کرد: عفاف یک پوشش باطنی و نوعی خویشتنداری است که خود را در شکل حجاب نیز نشان میدهد.
حجاب جلوه ظاهری عفاف است
وی ادامه داد: اگر عفاف را به یک گل تشبیه کنیم، حجاب بوی معطر آن گل است؛ به این معنا که حجاب، جلوه و نمود بیرونی عفاف و پاکدامنی انسان به شمار میرود.
امام جمعه خرمآباد با اشاره به جایگاه حیا در فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: فردی که حیا دارد، هم عفیف است، هم محجوب و هم مورد محبت خداوند قرار میگیرد و در مسیر عبادت پروردگار حرکت میکند.
عفاف؛ عبادتی مستمر برای انسان پاکدامن
نماینده ولیفقیه در لرستان با استناد به سخن مولای متقیان حضرت علی(ع) مبنی بر اینکه «برترین عبادت، عفاف است»، گفت: معنای این سخن آن است که مرد عفیف، زن عفیف و دختر عفیف، با حفظ پاکدامنی و خویشتنداری، همواره در مسیر عبادت خداوند قرار دارند.
شاهرخی افزود: عفاف نعمتی الهی است که خداوند به مردان و زنان پاکدامن عطا کرده و انسان باید از این نعمت برای رشد و تعالی خود بهره بگیرد.
تقوا؛ راه دستیابی به عفاف و پاکدامنی
وی با تأکید بر اینکه حفظ عفاف و پاکدامنی نیازمند تقواست، بیان کرد: این مسیر با تقوا به دست میآید و تقوا نیز با انجام واجبات، ترک محرمات و دوری از شبهات محقق میشود.
امام جمعه خرمآباد ، همگان را به رعایت تقوای الهی، حفظ عفاف و پاکدامنی و بهرهگیری از این نعمت الهی برای رشد معنوی و تعالی فردی و اجتماعی فراخواند.
شهید مدنی؛ الگوی مجاهدت و تبعیت از ولایت
شاهرخی در ادامه خطبههای نماز جمعه خرمآباد با اشاره به مناسبت شهادت دومین شهید محراب، حضرت آیتالله سید اسدالله مدنی(ره)، اظهار داشت: جمعه ۲۰ شهریورماه سال ۱۳۶۰، سالروز شهادت دومین شهید محراب، حضرت آیتالله سید اسدالله مدنی(ره) است؛ مجاهدی که در دوران رژیم پهلوی بارها تبعید شد و در مقطعی نیز به مدت سه سال در استان لرستان و شهر خرمآباد حضور داشت.
وی افزود: آیتالله مدنی از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۴ در خرمآباد حضور داشت و برکات علمی و معنوی حضور این روحانی پارسا همچنان در جامعه ما آشکار و عیان است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به روحیه انقلابی و ولایتمداری شهید مدنی، ادامه داد: از ایشان نقل شده است که «دینم به من میگوید باید امروز خودت را فراموش کنی و خودت را زیر پای این مرد بگذاری تا یک قدم بالا بیاید»؛ منظور ایشان امام راحل(ره) بود.
شاهرخی تصریح کرد: شهید مدنی بر این باور بود که باید خود را در مسیر امام قرار داد و به دنبال ایشان حرکت کرد و هر فرمانی که امام صادر میکنند، باید بدون چونوچرا اطاعت شود، حتی اگر این اطاعت به بهای جان انسان تمام شود.
تبعیت از ولی زمان؛ درسی برای فعالان دینی و انقلابی
وی با بیان اینکه این سیره و سخنان شهید مدنی برای همه فعالان دینی، مذهبی و انقلابی آموزنده است، گفت: این موضوع بهویژه برای روحانیت و طلبهها، از جمله برای بنده، یک درس بزرگ و آموزنده است؛ اینکه از ولی زمان و نایب حجت حق، بدون چونوچرا اطاعت و تبعیت کنیم.
امام جمعه خرمآباد خاطرنشان کرد: اگر در این دوره صدایی میشنویم که متفاوت با صدای نایب حجت حق است، باید توجه داشته باشیم که در کدام صف قرار میگیریم؛ صفی که در آن تبعیت و اطاعت از نایب حجت حق وجود دارد یا مسیری متفاوت.
شهید مدنی؛ مجتهدی پرهیزگار و کمنظیر
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به جایگاه علمی و معنوی شهید مدنی اظهار داشت: یک مجتهد مسلم، عالم پرهیزگار و پارسا و شخصیتی کمنظیر، چنین سخنی را درباره نایب حجت حق و امام زمان خود بیان میکند و این برای همه ما درسآموز است.
شاهرخی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله سید اسدالله مدنی(ره) گفت: خداوند متعال ایشان را در جوار رحمت الهی خویش قرار دهد.
وی تأکید کرد: اگر مناسبتهای تاریخی و انقلابی را در خطبههای نماز جمعه یادآوری میکنیم، به این دلیل است که هم گوینده و هم شنونده از این مناسبتها، خاطرات و آموزههای نهفته در آنها بهره ببرند و برای زندگی و مسیر امروز خود استفاده کنند.
حضرت عبدالعظیم حسنی؛ چهرهای برجسته در ترویج معارف اهلبیت(ع)
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اظهار داشت: روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، مناسبت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است؛ شخصیتی که از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی(ع) به شمار میرود و از جایگاه والایی در میان شیعیان برخوردار است.
شاهرخی افزود: حضرت امام هادی(ع) مردم را برای دریافت پاسخ پرسشهای دینی خود به حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ارجاع میدادند و این موضوع نشاندهنده جایگاه علمی و معنوی ویژه ایشان است.
حضرت عبدالعظیم حسنی؛ الگویی در جهاد و تبلیغ تشیع
وی با بیان اینکه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در میان امامزادگان جایگاهی ممتاز دارد، تصریح کرد: این امامزاده بزرگوار همچون ستارهای در میان امامزادگان میدرخشد و شخصیتی اهل جهاد و تلاش در مسیر ترویج معارف تشیع و معرفی پیشوایان معصوم(ع) بود.
امام جمعه خرمآباد خاطرنشان کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در مسیر معرفی و ترویج معارف اهلبیت(ع) تلاش و مجاهدت کرد و از این جهت، سیره و شخصیت ایشان برای جامعه اسلامی و پیروان اهلبیت(ع) آموزنده است.
تأکید بر تکریم و زیارت حضرت عبدالعظیم(ع)
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت تکریم شخصیتهای برجسته خاندان اهلبیت(ع) گفت: همه ما باید حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را تکریم کنیم و هر زمان که توفیق پیدا کردیم، این امامزاده بزرگوار را زیارت کنیم.
شاهرخی تأکید کرد: شناخت و توجه به شخصیتهایی همچون حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، علاوه بر تکریم جایگاه آنان، میتواند زمینه آشنایی بیشتر جامعه با معارف اهلبیت(ع) و سیره پیشوایان معصوم(ع) را فراهم کند.
تأکید نمایندگان ولیفقیه بر تداوم مطالبه خونخواهی امام شهید
نماینده ولیفقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد با اشاره به برگزاری نشست نمایندگان ولیفقیه در استانها در تهران، اظهار داشت: روزهای دوشنبه و سهشنبه جلسه نمایندگان ولیفقیه در استانها در تهران برگزار شد و در این نشست نکات مهمی مورد تأکید قرار گرفت.
وی افزود: یکی از این موارد، خونخواهی امام شهید و شهدای عزیز بود که یک تکلیف شرعی و در عین حال مطالبهای عقلی، حقوقی و مدنی است.
شاهرخی تصریح کرد: بعثت ملت و تجمعات خیابانی که برخاسته از خون امام شهید و شهداست، باید همچنان ادامه پیدا کند و این حضور و مطالبه به رخ معاندان کشیده شود.
ضرورت بررسی تغییرات بازدارنده در دکترین هستهای
وی با اشاره به تهدیدهای علنی دشمن به حمله اتمی، گفت: در شرایطی که دشمن بهصورت علنی تهدید به حمله اتمی میکند، جا دارد شورای عالی امنیت ملی تغییرات متناسب و بازدارنده در دکترین هستهای را مورد بررسی قرار دهد و پیشنهاد حاصل را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کند.
نماینده ولیفقیه در لرستان افزود: این موضوع نیز از جمله نکاتی بود که در جلسه نمایندگان ولیفقیه در استانها بر آن تأکید شد.
تأکید بر اصلاح بستر فضای مجازی
شاهرخی یکی دیگر از محورهای مورد تأکید نمایندگان ولیفقیه در استانها را اصلاح بستر فضای مجازی عنوان کرد و گفت: اصلاح بستر فضای مجازی مورد اجماع دلسوزان انقلاب است و باید در این زمینه تدابیر مناسب اتخاذ شود.
وی ادامه داد: دشمن در فضای مجازی جنگی را علیه بنیان خانواده به راه انداخته و مفاسد اخلاقی و اجتماعی و عادیسازی سازمانیافته برهنگی را دنبال میکند؛ بنابراین لازم است برای مقابله با این آسیبها تدابیر مناسب اتخاذ شود.
انتظارات از دستگاههای مسئول برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی
نماینده ولیفقیه در لرستان همچنین با اشاره به مطالبات مطرحشده در این نشست، گفت: در این بیانیه انتظاراتی از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، دانشگاه و آموزش و پرورش مطرح شده است.
وی افزود: این انتظارات در واقع همان مطالبی است که مورد درخواست مردم و دغدغهمندان بوده و در قالب بیانیه نمایندگان ولیفقیه در استانها تنظیم و بهصورت عمومی منتشر شده است.
شاهرخی تصریح کرد: این بیانیه همچنین به دستگاههای مسئول ارجاع داده شده است و انتظار میرود موارد مطرحشده مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به مشروح این بیانیه، از مردم خواست برای اطلاع دقیقتر از محورهای مورد تأکید نمایندگان ولیفقیه در استانها، متن آن را مطالعه کنند.
دشمن در جنگ اقتصادی و معیشتی به دنبال به زانو درآوردن مردم است
نماینده ولیفقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریمها، اظهار داشت: مردم ایران طی ۴۷ سال گذشته در معرض تحریم دشمنان بودهاند و امروز نیز هم مردم و هم دولت در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی قرار دارند و مسئولان تلاش میکنند این سختیها را کاهش دهند.
وی افزود: دشمن در بُعد نظامی، همانطور که اخبار آن را میشنوید، به اهداف خود نرسیده و شکست خورده است؛ اگرچه تا پیروزی نهایی هنوز فاصله داریم، اما دشمن در بُعد نظامی شکست خورده است.
شاهرخی تصریح کرد: دشمن اکنون دو هدف را دنبال میکند؛ نخست اینکه در حوزه معیشتی کاری کند که مردم نتوانند به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و دوم اینکه با تهاجم فکری در حوزه اندیشه و تغییر محاسبات، به مردم القا کند که چارهای جز تسلیم ندارند.
برنامه دشمن برای محدود کردن دسترسی ایران به کالاها شکست خورده است
وی ادامه داد: دشمن از یک سو تلاش میکند مردم را در سختی اقتصادی قرار دهد و از سوی دیگر بگوید حال که در این شرایط قرار گرفتهاید، باید تسلیم شوید؛ اما مردم ما آگاه و بصیر هستند و شرایط کشور را بهخوبی میشناسند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران، گفت: کشور ما هم از سواحل دریایی برخوردار است و هم در خشکی با همسایگان متعددی ارتباط دارد و با ۱۵ کشور همسایه هستیم و ارتباط نزدیکی داریم؛ بنابراین این برنامه دشمن نیز از همین ابتدا شکست خورده است.
وی افزود: ما طی دهها سال دور زدن تحریمها را یاد گرفتهایم و حتی این تجربه را به دیگران نیز منتقل کردهایم؛ بنابراین تلاش دشمن برای محدود کردن کشور و جلوگیری از دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز، ناشی از نادانی و محاسبه غلط است.
شاهرخی با اشاره به تجربه مردم در دوران جنگ و حملات نظامی دشمن صهیونی آمریکایی، اظهار داشت: مردم ما در زیر بمبارانها، در شرایطی که افرادی وطنفروش در داخل جاسوسی میکردند و میکنند، مقاومت کردند و تابآوری نشان دادند؛ بنابراین طبیعتاً در حوزه معیشت نیز از این تابآوری برخوردار هستند.
وی ادامه داد: یک روز کشور را بمباران میکردید و امروز تحریم کردهاید؛ تفاوتی ندارد. آن زمان افرادی در داخل جاسوسی میکردند و امروز نیز ممکن است افرادی با برنامه یا بدون برنامه دست به احتکار و گرانفروشی بزنند، اما مردم ایران هیچگاه به خاطر چنین اقدامات زشت و پلیدی از وطن خود دست نمیکشند.
تأکید بر مقابله با احتکار و گرانفروشی
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه مردم نسبت به شرایط موجود آگاهی کافی دارند، گفت: گرانفروش و محتکر هم در نزد مردم جایگاهی ندارد و مورد سرزنش قرار میگیرد و هم نزد خداوند مورد نکوهش و نفرین است.
دستگاههای مرتبط باید سازوکارهای اثرگذار برای مقابله با احتکار و گرانفروشی را به کار بگیرند
وی تأکید کرد: همه ما باید در این زمینه دقت کنیم؛ فروشندگان باید به دنبال سود منصفانه باشند و از اجحاف و زیادهروی پرهیز کنند.
شاهرخی افزود: دستگاههای مرتبط نیز باید سازوکارهای اثرگذار برای مقابله با احتکار و گرانفروشی را به کار بگیرند. این نکتهای بود که لازم بود در این شرایط مورد تذکر قرار گیرد.
قرارداد تکمیل راهآهن دورود-خرمآباد امضا شد
نماینده ولیفقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راهآهن دورود-خرمآباد، اظهار داشت: معاون وزیر راه و شهرسازی، جناب آقای مهندس بازوند، اعلام کردهاند که قرارداد ادامه و تکمیل راهآهن دورود-خرمآباد با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا که از سال ۱۴۰۴ به امضا نرسیده بود، اکنون امضا شده است و این خبر خوبی است.
وی افزود: اگرچه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا همچنان در حال ساخت و تکمیل این راهآهن است، اما مطالباتی دارد و با امضای این قرارداد، انشاءالله مطالبات قرارگاه نیز پرداخت خواهد شد.
قدردانی از پیگیری برای تکمیل راهآهن دورود-خرمآباد
شاهرخی ضمن قدردانی از مسئولان و نمایندگان پیگیر این پروژه، گفت: جا دارد از همینجا از جناب آقای مهندس بازوند، استاندار لرستان، تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه استان و کشور که پیگیر این موضوع بودند، تقدیر و تشکر کنم.
وی ابراز امیدواری کرد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا نیز با همت مضاعف و کار مضاعف، این امر مهم و راهبردی را ادامه دهد و به پایان برساند که جای تشکر و قدردانی دارد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به ضرورت توسعه مسیر ریلی استان، تصریح کرد: انشاءالله با پیگیریهایی که صورت میگیرد، این خط ریلی از پلدختر نیز عبور کرده و به اندیمشک متصل شود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: مسیر دورود-بروجرد نیز با یاری خداوند متعال ادامه پیدا کند.
صدور قطعنامه شورای حکام خللی در عزم ملت ایران ایجاد نمیکند
نماینده ولیفقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد با اشاره به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: آژانس هستهای و شورای حکام قطعنامهای علیه کشور ما صادر کردند، اما برای ملت ایران و نیروهای مسلح قهرمان کشور، این قطعنامهها همانند گذشته هیچ خللی در عزم و اراده آنان تا رسیدن به پیروزی نهایی ایجاد نخواهد کرد.
وی افزود: ملت ایران و نیروهای مسلح در مسیر خود با قدرت ایستادهاند و صدور چنین قطعنامههایی نمیتواند اراده آنان را برای ادامه مسیر و دستیابی به پیروزی نهایی متزلزل کند.
پیروزی بزرگ مردم یمن و جنبش انصارالله
شاهرخی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت مردم یمن، گفت: شاهد پیروزی بزرگ مردم یمن و جنبش انصارالله بر دشمنان منطقهای هستیم؛ این در حالی است که شیطان بزرگ از دشمنان منطقهای انصارالله یمن حمایت کرده است.
وی افزود: این پیروزیها جای شکرگزاری از خداوند متعال دارد و امیدواریم روند پیروزیهای جبهه مقاومت همچنان ادامه پیدا کند.
یادآوری تعبیر امام شهید درباره سرنوشت تجهیزات دشمنان
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به تعبیر امام شهید درباره تجهیزات نظامی برخی کشورهای منطقه، تصریح کرد: امام شهید فرموده بودند که این تجهیزات و سلاحهایی که برخی کشورهای عربی وابسته به شیطان بزرگ در اختیار دارند، انشاءالله در اختیار رزمندگان اسلام قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: امروز شاهد تحقق بخشی از این تعبیر هستیم و شاهد تسلیم جمع زیادی از مزدورانی بودهایم که به برخی از این کشورها وابسته هستند و غنیمتهای زیادی نیز از آنان گرفته شده است.
شاهرخی خاطرنشان کرد: این پیروزیها و دستاوردها نیز جای تقدیر و تشکر از خداوند متعال دارد.
انهدام و شکار شناورهای آمریکایی؛ روایتی از قدرت نیروهای مسلح ایران
نماینده ولیفقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد با اشاره به اقدام نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابله با شناورهای آمریکایی، اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی نیروهای دریایی شجاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم یک فروند شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی منهدم شد و هم یکی از شناورهای سطحی که مأموریت جمعآوری اطلاعات داشت، به دست نیروهای ایرانی شکار شد.
وی افزود: این شناور که برای جمعآوری اطلاعات به خلیج فارس آمده بود، خود به وسیله شکارچیان قهار و قهرمان در دام افتاد و شکار شد.
شاهرخی تأکید کرد: این اتفاق، روایت قدرت و قوت است و باید این روایت قدرت و قوت نیروهای مسلح را نیز تبیین کنیم.
قدردانی از نیروهای مسلح در دفاع از کشور
وی ضمن قدردانی از نیروهای مسلح، گفت: از نیروهای مسلح سپاه و ارتش، نیروی انتظامی، نیروی دریایی سپاه و نیروی هوافضا تشکر و قدردانی میکنم و این دستاوردها نشاندهنده توان و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به حضور شناورهای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه، تصریح کرد: ارتش تروریستی آمریکا که خود را بزرگترین ارتش جهان و برخوردار از مجهزترین تجهیزات میداند، از ترس اکنون سربازان خود را به تنگه هرمز و خلیج فارس نمیفرستد و شناورهای بدون سرنشین را به میدان میآورد.
وی ادامه داد: این موضوع نشاندهنده خفت و خواری شیطان بزرگ است که به واسطه ترس از رزمندگان مجاهد و فداکار اسلام، چنین شیوهای را برای حضور در میدان نبرد انتخاب کرده است و این نیز جای شکرگزاری درگاه الهی دارد.
ایران ملتی اهل گفتوگو و مذاکره است
شاهرخی در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، اظهار داشت: ما ملتی جنگجو نبودهایم، بلکه ملتی هستیم که همیشه اهل گفتوگو بودهایم؛ حتی در مواردی مانند برجام که گفتوگو به ضرر ما نیز تمام شد، باز هم به گفتوگو و مذاکره روی آوردیم.
وی افزود: در جریان حوادث اخیر نیز در حالی که در حال گفتوگو و مذاکره بودیم، به ما حمله کردند و این جنایتها را آفریدند.
دفاع از کشور نیازمند نظرخواهی نیست
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر روایتهای نادرست، گفت: باید مراقب باشیم برخی افراد روایتهای دیگری را در جامعه مطرح نکنند و این موضوع را به شکل دیگری تعبیر نکنند.
هیچ کشوری برای دفاع از خودش به نظرخواهی از مردم نمیرود؛ دفاع نیازمند نظرخواهی نیست
وی تصریح کرد: هیچ کشوری برای دفاع از خودش به نظرخواهی از مردم نمیرود؛ دفاع نیازمند نظرخواهی نیست. ضمن اینکه مردم ما نیز نظر خود را اعلام کردهاند و حضور دهها میلیون نفر در تشییع امام شهید و شهدای ما، خود یک نوع نظرخواهی و بیان اراده مردم است.
شاهرخی افزود: اینگونه سخنان با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد و باید بدون ایجاد شکاف و اختلاف، چنین سخنانی در مجامع علمی و دانشگاهی تبیین و بهصورت منطقی پاسخ داده شود.
پاسخ ایران، دفاع در برابر تهاجم دشمن است
وی در ادامه گفت: اگر قرار باشد برای دفاع از کشور نظرخواهی شود، مردم آمریکا که ۸۰ درصد آنان با جنگ با ایران مخالفت دارند، باید مورد نظرخواهی قرار گیرند، نه مردم ایران؛ چراکه ما در حال دفاع از خود هستیم.
نماینده ولیفقیه در لرستان تأکید کرد: حتی اکنون نیز مشاهده میکنید که پاسخ ما جنبه دفاعی دارد؛ یعنی دشمن ابتدا تهاجم میکند و ما از خود دفاع میکنیم و باید به این واقعیت توجه داشته باشیم.
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