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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

با حضور وزیر اقتصاد و دارایی؛

ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان افتتاح شد

ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان افتتاح شد

سمنان - ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان در هفت هزار و ۸۳۸ متر مربع زیربنا با دستور رئیس جمهور و توسط وزیر اقتصاد و دارایی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره‌برداری از ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان با اعتبار ۲۴۶ میلیارد ریال با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم لحظاتی قبل برگزار شد.

عباس بی نیاز مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در این آئین با بیان اینکه این ساختمان با اعتبار ۲۴۶ میلیارد ریال در چهار طبقه به بهره برداری رسید، افزود: این بنا با هفت هزار و ۸۳۸ متر مربع زیربنا و سه هزار و ۲۰۷ متر مربع محوطه افتتاح شد.

آئین بهره‌برداری ۱۸ طرح عمرانی و اقتصادی در نقاط مختلف استان سمنان نی به طور همزمان در سالن یادگار امام استانداری سمنان انجام شد.

کد مطلب 3945994

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