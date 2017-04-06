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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۴۴

معاون رئیس جمهور:

سیراف و کوه نمک جاشک در فهرست آثار جهانی ثبت می‌شود

سیراف و کوه نمک جاشک در فهرست آثار جهانی ثبت می‌شود

بوشهر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: استان بوشهر آثار ثبت شده در فهرست آثار جهانی ندارد و ثبت سیراف و کوه نمک جاشک در فهرست جهانی در دست پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی‌پور عصر پنجشنبه در بازید از بخش گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: توسعه گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در دستور کار است و در استان‌های مختلف طرح‌های گردشگری اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برپایی تورهای گردشگری متشرک برای چند استان به صورت مشترک، اضافه کرد: توسعه فعالیت‌های گردشگری زمینه‌ساز گسترش نشاط و شادابی در بین مردم می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت تولید محصولات صنایع دستی در نقاط مختلف کشور، بیان کرد: احیای تولید محصولات فراموش شده در دستور کار است.

وی با اشاره به راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی در استان‌ها، تاکید کرد: امسال شاهد افزایش دو برابری فروش بازارچه‌های صنایع دستی در سطح کشور هستیم که تلاش می‌شود این بازارچه‌ها تبدیل به بازار دائمی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه استان بوشهر هیچ آثار ثبت‌شده در فهرست آثار جهانی ندارد، افزود: گنبد نمکی جاشک و سیراف دو اثر با ارزش جهانی استان بوشهر برای ثبت به سازمان یونسکو ارسال شده و در ثبت موقت قرار گرفته تا در فهرست آثار جهانی ثبت شود.

وی با اشاره به تاثیر ثبت آثار جهانی در افزایش حضور گردشگران، گفت: آثار تاریخی در فهرست ثبت جهانی یکی از دلائل مقصد گردشگران خارجی است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به راه‌اندازی ۵۰۰ اقامت بوم‌گردی در سطح کشور، ادامه داد: نوروز امسال شاهد اشغال ۱۰۰ درصدی اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی بودیم.

کد مطلب 3946396

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