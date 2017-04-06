  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۴:۱۱

حضور تیم امنیتی ترامپ درفلوریدا برای بررسی اقدام نظامی علیه سوریه

حضور تیم امنیتی ترامپ درفلوریدا برای بررسی اقدام نظامی علیه سوریه

در حالی که ترامپ برای دیدار با رییس جمهور چین در فلوریدا به سر می برد، کاخ سفید از تشکیل جلسه اعضای امنیتی کابینه برای بررسی گزینه اقدام نظامی علیه دولت سوریه در این ایالت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رسمی کاخ سفید، اعضای سیاسی ـ امنیتی کابینه دونالد ترامپ برای بررسی گزینه اقدام نظامی علیه دولت سوریه به فلوریدا می روند.

بنابر این گزارش، یک مقام آمریکایی گفت: ژنرال «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا عصر پنجشنبه برای بحث در خصوص اجرایی شدن گزینه نظامی علیه سوریه به فلوریدا می‌رود و با ترامپ دیدار می‌کند.

کاخ سفید رسماً اعلام کرد: ترامپ عصر پنج‌شنبه به وقت محلی با اعضای تیم امنیت ملی خود در «پالم بیچ» دیدار و در خصوص ابعاد اجرای گزینه نظامی علیه سوریه، تشکیل جلسه می دهد.

دلیل تشکیل این جلسه در فلوریدا آن است که رئیس‌جمهور آمریکا امروز در اقامتگاه شخصی خود در سواحل «پالم بیچ» فلوریدا، میزبان همتای چینی خود است.

کد مطلب 3946451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها