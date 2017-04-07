برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها در ۱۵۰ شهر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش دبیران اجرایی، بازرسان و مسئولان کمیتههای حقوقی هیأتهای نظارت سراسر کشور صبح امروز (جمعه) در محل مجتمع آدینه تهران و با حضور محمد محمودی شاهنشین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این همایش محمودی شاهنشین به عنوان رئیس هیأت مرکزی طی سخنانی به بیان وظایف هیأتهای انتخابات شوراها پرداخت و سپس اسداللهی جانشین معاونت نظارت مجلس سخنانی را ایراد کرد.
در بخش دیگری از این همایش محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، قاسم میرزایینکو نماینده دماوند و پارسایی عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به پاسخگویی به سؤالاتی در این همایش پرداختند.
کولیوند رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس در این همایش، گفت: ما توانستیم در این دوره از انتخابات از فضای رأیگیری دستی خارج شویم و به سمت رأیگیری الکترونیکی پیش برویم.
وی افزود: بخش IT مجلس با مجموعه IT وزارت کشور کار را پیش بردند و مجموعه تأییدیههای لازم در این زمینه گرفته شد، امروز نیز همه ما در یک رأیگیری آزمایشی با استفاده از این صندوقهای الکترونیک شرکت خواهیم کرد تا حالت آموزشی برای همه داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس همچنین گفت: قرار است در شهرهایی که تعداد اعضای شوراهای آنها بین ۷ تا ۹ نفر هستند، رأیگیری به صورت الکترونیکی برگزار شود.
در ادامه این نشست پرسش و پاسخ قاسم میرزایینکو نماینده دماوند و عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: ما در مجموع ۱۵۰ شهر کشور که عمدتاً شامل اکثر استانهای کشور به جز ۴ استان میشود را انتخاب کردیم که بر این اساس قرار است در شهرهایی که تعداد اعضای شوراهای آنها بین ۷ تا ۹ نفر هستند، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود، تمام مسائل در رابطه با امنیت این صندوقها هم مدنظر قرار گرفته و رعایت شده است و چند بار روی این صندوقها به صورت آزمایشی رأیگیری انجام شده است.
در ادامه این جلسه بهرام پارسایی نماینده شیراز و دیگر عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قطعی و لازمالاجراست و این هیأت در مواردی که احساس نیاز کند قطعاً ورود خواهد کرد.
همچنین در حاشیه همایش دبیران، بازرسان و مسئولان کمیتههای حقوقی هیاتهای نظارت سراسر کشور تعدادی از صندوقهای رأی گیری الکترونیکی که قرار است در برخی شهرهای کشور در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد استفاده قرار گیرد رونمایی شد.
نظر شما