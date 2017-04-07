به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آنتونیو باندراس طراحی‌های اوریجینال خودش را که با الهام از فضای مدیترانه‌ای روی عینک، کیف مردانه، شمع وحتی جلد گوشی همراه انجام شده به صورت آنلاین برای فروش عرضه می‌کند.

به این ترتیب این بازیگر اولین چهره سینمایی است که آثار نقاشی خودش را برای فروش آنلاین عرضه کرده است.

وی در این باره با صدور اطلاعیه‌ای گفت: خلق چیزهایی که بر مبنای شخصیت خودت شکل گرفته خیلی مهم است.

این آثار هنری در فستیوال بین‌المللی موسیقی استارلایت عرضه می‌شود که بیش از ۱۵۰ هزار مخاطب از ۶۰ کشور جهان را به عنوان مخاطب هر سال جذب می‌کند و امسال قرار است در اسپانیا برگزار شود. باندراس از حامیان این فستیوال است که با اهداف خیریه برگزار می‌شود و در عین حال رویدادی موسیقیایی است. همه درآمدهای این فستیوال صرف امور خیریه می‌شود.

این آثار برای فروش هم در جشنواره ارایه و هم به صورت آنلاین صورت می‌گیرد.

آنتونیو باندراس به تازگی اعلام کرد در روزهای کریسمس امسال با یک حمله قلبی روبه روشده بود و اکنون دوران درمان را طی کرده است.

آنتونیو باندراس ۵۵ ساله یکی از مشهورترین چهره‌های سینمای اسپانیا و جهان است. این بازیگر که کارش را با دنیای فوتبال شروع کرد و با شکستن پایش از دنیای فوتبال فاصله گرفت، اکنون از شناخته شده‌ترین بازیگران سینمای اسپانیا و جهان است.