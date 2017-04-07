استقبال کانون دانشگاهیان ایران اسلامی از ورود رئیسی به انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با صدور پیامی خطاب به سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، از ورود وی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده و برای انجام هرگونه همکاری در این مسیر اعلام آمادگی کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلی أَهلِها

حضرت آیه الله دکتر سید ابراهیم رئیسی

سلام علیکم

با تبریک ایام نورانی رجب المرجب به استحضار می‌رساند خبر مسرت بخش آمادگی حضرتعالی برای اجابت دعوت فراگیر اقشار مختلف مردم از جمله اساتید و دانشجویان جهت نامزدی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موج امید و نشاط را در میان اردوگاه خادمان ملت و ونیروهای انقلاب اسلامی و یاس و آشفتگی را در اردوگاه غرب باوران و لیبرال مسلکان اشرافی دامن زده است.

در سال‌های اخیر به واسطه حاکمیت دولت منفعل، ناتوان، خسته و در یک کلام ناکارامد درکشور، مردم دوره مشقت باری را پشت سر می‌گذارند و طبعا تداوم مدیریت این دولت ضعیف در چهارساله آینده، تبعات زیانبار وجبران ناپذیری را در تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و اوضاع کشور به همراه خواهد داشت.

شرایط نابسامان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی امروز کشور، ضرورت انکارناپذیر کنار گذاشتن گفتمان و رویکرد غیرانقلابی و غربگرا از مدیریت دولت را صد چندان نموده است.

در عین حال، بررسی همه تجارب تلخ و شیرین گذشته موید این دیدگاه است که هر جا روحیه خدمت، تلاش و استقامت در راه آرمان های الهی و اجرای منویات امام المسلمین در کنار هم قرار بگیرند نصرت و یاری الهی نیز شامل حال شده و ظفر و پیروزی نصیب می‌گردد.

حضرتعالی با سوابق روشن مدیریتی در سطوح عالی کشور و تایید و اعتماد امام راحل و رهبرفرزانه انقلاب در واگذاری مسئولیت های کلیدی و خطیر، با ویژگی های ممتاز دیگری چون عدالت طلبی، مدیریت قاطع، مبارزه با فساد، آشنایی عمیق با حوزه اجرایی کشور به واسطه یک دهه ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور، زی مردمی و مشی ساده زیستی، ارتباط موثر با آموزش عالی، اجتهاد پویا، توانایی برقراری تعامل سازنده با سایر قوا و نهادهای انقلابی و عمومی، خدمات ارزشمند در آستان قدس رضوی و خصوصیات برجسته دیگر، جامعه متعهد دانشگاهی را به این جمع بندی رساند که عبور کشور از شرایط دشوار اقتصادی و رهایی از رکود جز با مدیریت شخصیتی انقلابی، کارآمد و اندیشمند چون جنابعالی میسر نیست.

براین باوریم که حضور چهره‌ای توانمند، تحول گرا، مدبر و پرتحرک درمسند ریاست جمهوری با به کارگیری نیروهای باتجربه و کارآزموده و نیز جوانان متخصص و خلاق از اردوگاه پر رویش مکتب متعالی امام راحل، فارغ از تعلقات تنگ نظرانه باندی و جناحی، حرکت روبه تکامل نظام اسلامی را به سمت تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی سوق خواهدداد.

جناب آقای دکتر رئیسی

از این رو، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی بعنوان بزرگترین تشکل دانشگاهی کشور، با اصلح دانستن جنابعالی حمایت قاطع خود را ازحضور مقتدرانه در عرصه انتخابات اعلام می دارد و از حضرتعالی به عنوان دانش آموخته مکتب امام راحل، رهبر معظم انقلاب، و شهید مظلوم آیه الله دکتر بهشتی، توقع و انتظار دارد با ارایه برنامه های کامل اجرایی و اهتمام به دغدغه های جدی مردم در تمامی حوزه ها و رفع گلایه مندی های به حق آنان در بخش اشتغال و معیشت، مبارزه قاطع با زمینه های بروز فساد اداری و اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی، سرعت بخشی به رشد علمی و فناوری، دانش بنیان ساختن پروژه های اقتصادی، حمایت و صیانت از آزادی های مشروع و قانونی به ویژه اجرای اصول مترقی قانون اساسی در این خصوص، و تعامل عزتمند در عرصه دیپلماسی، تحول واقعی در مدیریت اجرایی کشور را به وجود آورید. بدیهی است در این راه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی مانند دیگر تشکل های مردمی و انقلابی یار و مددکار شما در اهداف پیش رو خواهد بود.

از امروز دیدگان امت انقلابی به گفتار و رفتارشماست، و رجا واثق داریم قول و فعل جنابعالی، نورامید را در جان و دل مردم، پرفروغ خواهد نمود، و لبخند رضایت را بر سیمای دلنشین حضرت بقیه الله الاعظم ولی عصر(عج) و نائب عزیزش خواهد نشاند بمنه و فضله.