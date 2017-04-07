پدافند هوایی سوریه تقویت می شود/فقط ۲۳ موشک به الشعیرات اصابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه آماری از میزان موشک های شلیک شده به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه توسط آمریکا منتشر کرد.

وزارت دفاع روسیه تصریح کرد: از مجموع ۵۹ موشک آمریکایی شلیک شده به پایگاه هوایی الشعیرات، تنها ۲۳ موشک به هدف اصابت کرده‌ است و از سرنوشت ۳۶ موشک دیگر اطلاعی در دست نیست.

این وزارت خانه همچنین تاکید کرد: برای تقویت سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه در سریع ترین زمان ممکن برنامه ریزی می کنیم. حمله به پایگاه هوایی الشعیرات از لحاظ نظامی تاثیر چندانی ندارد.

پیشتر فرماندهی ارتش سوریه اعلام کرد: آمریکا در ساعت ۳:۴۲ دقیقه صبح بامداد امروز(جمعه) در تجاوزی آشکار به یکی از پایگاه های هوایی ما در منطقه «الوسطی» حمله کرد که منجر به جان باختن ۶ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر به همراه وارد آمدن خسارات مادی فراوان شد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.