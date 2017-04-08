تبلیغ کسی توسط دولتی ها، مصداق تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات و تمهیدات انتخاباتی، اظهارداشت: اولین نشستی که با معاونین سیاسی استانداری ها داشتم برپایه انتخابات میاندوره ای مجلس، شوراها و ریاست جمهوری بود.

وی افزود: روز سه شنبه ۲۲ فروردین در ستاد انتخابات وزارت کشور به مدت ۵ روز از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنیم. برای این انتخابات براساس قانون ۳۰ معتمد به هیئت نظارت مرکزی معرفی شدند که بعد از بررسی صلاحیت آنها ۷ نفر به عنوان اعضای هیئت معتمد ریاست جمهوری و ۴ نفر عضو اداری هستند. وزیر کشور رئیس هیئت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یک نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس بدون حق رای و به عنوان ناظر حضور خواهند داشت. وزیر کشور براساس قانون رئیس هیئت و بنده نایب رئیس و پور علی مطلق دبیر هیئت مرکزی اجرایی شدیم.

وی ادامه داد: برای هر سه انتخابات ۲۰۰ میلیون برگ رای طراحی و چاپ شده و مهرهای انتخاباتی با حضور نمایندگان هیئت های نظارت و طی تشریفاتی به استانها ارسال شده است. تاکید کردیم حتی برای یک مهر یا یک برگه هم شائبه مفقودی نداشته باشیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: دستور شروع ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از ۲۲ فروردین صادر می شود، وقتی بحث ایجاد فضای شور و نشاط انتخاباتی و یا تمهید مقدمات علاقمندان انتخابات است، اینکه عده ای از احزاب یا غیره به دنبال رایزنی باشند و نامزدی معرفی کنند از آن به عنوان تبلیغات یاد نمی شود و تخلفات انتخاباتی نیست.

رئیس ستاد انتخابات تصریح کرد: تشکیل جبهه در زمان انتخابات باید متشکل از احزاب دارای پروانه و با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ باشد، بعضی وقتها گزارش هایی هست که از شبکه های اجتماعی استفاده می شود، من خواهش می کنم در تمام این موارد قانون را رعایت کنند.

احمدی درباره تخریب ها گفت: تخریب چه بسا جرم محسوب شود. اگر کسی مورد هجمه قرار گیرد می تواند ادعای حیثیت کرده و پیگری قانونی کند. اگر حقوق فردی باشد باید هر کس خودش شکایت کند. در ستاد انتخابات کشور تاکید کردم همه مکلف هستند چنانچه به این موارد برخوردند به مرجع ذی ربط منتقل کنند، در مواردی هم که مدعی العموم بتواند ورود میکند. برخی مواردی بود که در حوزه امنیت وزارت کشور وجود داشته گه پیگیری می شود و امید است به نتیجه برسد.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره ورود دولتی ها به انتخابات گفت: اگر تمهید مقدمات کاری باشد که باید گفت بسیاری از جریانات سیاسی برای ورود به انتخابات این مقدمات را فراهم می کنند اما اگر تبلیغات کسی صورت گیرد مصداق تخلف است و جای تذکر دارد.

وی درباره خرید کانال های تلگرامی افزود: اینکه سایتی برای تخریب خریداری شده باشد که دور از انتظار است اگر بحث تخریب باشد چه خرید و چه فروش قابل قبول نیست.

احمدی درباره واجدین شرایط رای دادن در انتخابات گفت: ملاک ما برای انتخابات در سرشماری سال ۹۵ است. اما مرکز ثبت احوال هم به عنوان مرکز آمار وجود دارد که در نوع سرشماری این دو مرکز اختلاف نظر تخصصی وجود دارد.

وی گفت: در سال ۹۴ حدود ۵۵ میلیون نفر در رای گیری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کردند.

احمدی تصریح کرد: تا ۲۹ اردیبهشت کسانی که وارد جمعیت بالای ۱۸ سال می شوند و کسانی که از این رنج سنی خارج می شوند، تعداد واجدین تغییر می کند که این اختلاف نظر در روزهای آینده تعیین تکلیف می شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره تمهیدات امنیتی انتخابات گفت: شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل و مسئول امنیت هم وزارت کشور است. براساس قانون در هر حوزه اخذ رای حداقل دو نیرو باید مستقر شود که این وظیفه نیروی انتظامی است. برای تامین امنیت سخنرانی ها و میتینگ ها دستور العملی را تهیه و به همه استانها ابلاغ کردیم.

وی گفت: بخشی از این امنیت به کاندیداها و طرفداران آنها بر می گردد که از فرمانداران خواستیم در شورای تامین مصوب کنند که فضا برای همه کاندیداهای انتخاباتی در ظرف قانونی ۲۰ روزه از ۸ تا ۲۷ اردیبهشت برای تبلیغات ریاست جمهوری و برای شوراها از ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت به طور یکسان فراهم شود.

احمدی ادامه داد: از کاندیداها می خواهیم توانمندی های خود را اعلام کرده و خودشان را معرفی کنند. کسانی که قدرت تخریب دارند باید در برابر دشمن و در یگان تخریب قرار گیرند.

وی افزود: دنیا می داند ملت، ایران اسلامی و امنیت خود را دوست دارد؛ خوب است این انتخابات را هم به پایه های قدرت کشور تبدیل کنیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره همراهی خود با رئیس جمهور در سفرهای استانی و شائبه تبلیغات انتخاباتی گفت: بنده به عنوان کارمند در جمهوری اسلامی باید از ۲۲ فروردین کار انتخابات ریاست جمهوری را دنبال کنم، سفرهای کاری رئیس جمهور برای افتتاح پروژه هاست و اگر کسی این سفرهای را تبلیغاتی قلمداد می کند، اشتباه است. من آخرت خود را به دنیای کسی نمی فروشم.