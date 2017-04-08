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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۲۷

در پیامی؛

لاریجانی درگذشت آیت الله باریک‌بین را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت آیت الله باریک‌بین را تسلیت گفت

رییس مجلس شورای اسلامی درپیامی درگذشت آیت الله شیخ هادی باریک بین، ابوالشهید، نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت روحانی جلیل القدر آیت الله شیخ هادی باریک بین، ابوالشهید، نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین را تسلیت گفت.

 متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت روحانی جلیل القدر آیت الله شیخ هادی باریک‌بین، ابوالشهید، نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین موجب تاسف و تاثر گردید.

ایشان یکی از شخصیت های مورد اعتماد و از یاران وفادار به حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری طی سال های مبارزه پیش از انقلاب و همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی بودند و همواره با تلاش های بی وقفه در سنگرهای متعدد از جمله حضور در جبهه‌های جنگ و امامت جمعه قزوین و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری منشا آثار خیر برای مردم منطقه و کشور بودند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به روحانیت و حوزه محترم علمیه، مردم شریف استان قزوین و بیت مکرم ایشان برای آن عالم بزرگوار رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی»

کد مطلب 3947910

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