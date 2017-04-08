به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت روحانی جلیل القدر آیت الله شیخ هادی باریک بین، ابوالشهید، نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت روحانی جلیل القدر آیت الله شیخ هادی باریک‌بین، ابوالشهید، نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین موجب تاسف و تاثر گردید.

ایشان یکی از شخصیت های مورد اعتماد و از یاران وفادار به حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری طی سال های مبارزه پیش از انقلاب و همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی بودند و همواره با تلاش های بی وقفه در سنگرهای متعدد از جمله حضور در جبهه‌های جنگ و امامت جمعه قزوین و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری منشا آثار خیر برای مردم منطقه و کشور بودند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به روحانیت و حوزه محترم علمیه، مردم شریف استان قزوین و بیت مکرم ایشان برای آن عالم بزرگوار رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی»