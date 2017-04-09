بحران مالی یورو بر کل اروپا تاثیر گذار بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان در جریان مراسم افتتاح نمایشگاه «داکیومنتا ۱۴» در یونان اظهار داشت: بحران مالی در میان کشورهای حوزه یورو قابل تامل بوده و باید به این نکته اذعان داشت که این موضوع بر تمام کشورهای اروپایی تاثیر دارد.

وی در دیدار با «بروکوبیس بافلوبولوس» وزیر خارجه یونان همچنین خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی برای رفع بحران اقتصادی باید تلاش کرده و راهکار جدی برای آن بیابند.

رئیس جمهوری آلمان در ادامه با اشاره به برگزیت گفت: اروپا به دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باید برای ساختن اروپایی قوی تمام توان خود را به کار بگیرد.

گفتنی است «الکساندر گراف لامبسدورف» معاون آلمانی پارلمان اروپا به تازگی با اشاره به بحران مالی یونان خواستار خروج این کشور از حوزه یورو شده بود.