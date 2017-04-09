تجربه یک آزادی متفاوت در موسیقی/ این آلبوم زیر زمینی است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر در ابتدای این مراسم که شنبه شب ۱۹ فروردین ماه در کافه «ایدما» برگزار شد، بیان کرد: یکی از مهم ترین جنبه هایی که می توانیم درباره آلبوم همهمه کاشی ها در نظر بگیریم عادت شنیداری است که مخاطب در این اثر با آن همراه خواهد شد. فارغ از جنبه های تکنیکی و فنی موسیقی، جنبه عاطفی «صدا» موضوع بسیار مهمی است. صوت می تواند عاطفه ایجاد کند و این منِ شنونده هستم که از لحاظ عاطفی، صدا را می شنونم. موسیقی هم جنبه ای عاطفی از صداست که شنونده به فراخور احساس خود این موسیقی درک کرده و می شنود. به هر صورت این کار پیمان خازنی به شکلی است که مخاطب در حین شنیدن می تواند اشعار را خوانده و بعد با سرعت آنها را تفسیر کند.

وی ادامه داد: به اعتقاد من آثار پیمان خازنی دربرگیرنده طیف وسیعی است که فقط موسیقی سنتی نیست، موسیقی او انتخاب شده از انواع و اقسام موسیقی هایی است که مخاطب با توجه به این سلیقه های متنوع می تواند تفسیر شخصی خودش از صدا را دریافت کرده و با اثر موسیقایی ارتباط برقرار کند. به هر حال طی سال های اخیر شاهد جدید شدن عادات شنیداری جدید هستیم که به من برای ۱۰ سال آینده این امیدواری را می دهد که اتفاقات خوبی در موسیقی می افتد.

هر مخاطب یک برداشت متفاوت

رامین بهنا آهنگساز و مدرس موسیقی نیز در این مراسم بیان کرد: وقتی پیمان خازنی قطعاتی از آلبوم «همهمه کاشی ها» را برای من فرستاد، متوجه این نکته شدم که آلبوم او این اجازه را به مخاطب می دهد تا از هر قطعه برداشت خودمان را داشته باشیم موضوعی که می تواند برای یک اثر موسیقایی نکته قابل توجهی باشد.

وی با اشاره به نکات برجسته آلبوم «همهمه کاشی ها» توضیح داد: پیمان خازنی آزادانه و بسیار درست روی حوزه بداهه نوازی و آهنگسازی آلبوم تمرکزکرده که این موضوع نشان از افکار تلاشگر و آگاهانه او در حوزه موسیقی است که جای تبریک فراوان دارد.

نتیجه باور نکردنی هیجان و شیطنت و شادابی

مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی نیز در این برنامه گفت: اصلا باورم نمی شود که بعد از این همه شیطنت و هیجان پیمان خازنی که در روزهای تولید این آلبوم شاهد آن بودیم چنین نتیجه ارزشمندی داشته باشد. چرا که به قدری شاداب و شیطنت امیز با این اثر برخورد می کرد که اصلا نمی توانستم تصور کنم نتیجه چیزی باشد که می شنویم.

این هنرمند بیان کرد: به هر حال نتیجه این همه هیجان و شادابی منتج به تولید آلبوم «همهمه کاشی ها» شد که واقعا صدای عالی دارد و من به سهم خودم به تمامی دست اندرکاران آلبوم تبریک می گویم.

مواجهه با لحظات غافلگیر کننده یک آهنگساز

گروس عبدالملکیان شاعر و ترانه سرا هم که در این مراسم حضور پیدا کرده بود با بیان اینکه موسیقیدانی چون پیمان خازنی فرصت تاویل پذیری در مخاطب را گسترش داده، اظهار کرد: چنین مولفه ای که نسبت به هنرمندی چون پیمان خازنی اشاره کردم او را به سمت حرکت در فضای مدرن برده که تلفیق شعر و موسیقی را از بیرون ارائه نمی دهد. او یک کار مدرنی انجام می دهد که از نظر من مانند نقاش های امپرسیونیسمی است.

وی ادامه داد: پیمان خازنی در اینجا فقط شعر شاعرانی چون شاملو را ترجمه نکرده، بلکه شعرها را از درون خودش عبور داره و با ارائه فرمی از موسیقی فضای متفاوتی را به مخاطب خود تحویل داده است. او موسیقی را از درون محتوا و تخیل به تصویر می کشد و بر اساس حال و هوای لحظات مختلف اشعار، موسیقی را پیش می برد به همین جهت ما همواره در مواجهه با آثار پیمان خازنی با لحظات غافلگیر کننده ای مواجه می شویم.

یک نگرش جالب در ملودی و کلام

مزدا انصاری نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی هم در این مراسم رونمایی که همزمان با روز تولد پیمان خازنی برگزار شد، با قدردانی از تولید این آلبوم موسیقایی گفت: پیمان خازنی نگرش جالبی به ملودی و کلام درموسیقی ایرانی دارد. من امیدوارم مانند این آلبوم کارهای بهتری از او بشنویم و از شنیدن آن لذت بیریم.

وی افزود: قطعا اولین کاری که بعد از مراسم امروز انجام می دهم، شنیدن آلبوم «همهمه کاشی ها» ست که امیدوارم مانند همیشه اثری قابل توجه و ارزشمند در حیطه آثار پیمان خازنی باشد.

محمد ابراهیمیان نمایشنامه نویس و پیشکسوت عرصه روزنامه نگاری نیز بعد از صحبت های انصاری از تلاش های پیمان خازنی در عرصه موسیقی تقدیر کرد.

پیدا کردن یک غلط ویرایشی فاحش در آلبوم

الهام پاوه نژاد بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما هم در این نشست عنوان کرد: بعد از گذشت یک سال بسیار سختی که بر همه ما گذشت از اینکه در یک محفل اینچنینی همکاران را شاد در کنار یکدیگر می بینم بسیار خوشحالم. البته من آلبوم را نشنیدم ولی در بخشی از مقدمه ای که پیمان خازنی روی آلبوم نوشته یک غلط بزرگ پیدا کردم که دوست دارم در اینجا به پیمان آن را گوشزد کنم.

وی با قرائت بخشی از متن پیمان خازنی که در آن نوشته بود: «وقتی از موسیقی ای برآمدم که همیشه برچسب سنتی داشت، متعارض شدم با جهان معاصر، این شد که با حضور در کاخ شعر معاصر تلاش کرم وارد گفت و گو شوم با نیما، شاملو، اخوان، سهراب، براهنی و کدکنی. ساعت ها آثارشان را خواندم، برگزیدم. خواندم و خواندم و خواندم و خواندم. سازم را دست گرفتم و زدم و زدم»، گفت: پیمان خازنی از نظر من این اشتباه توست که زدی، بلکه تو نواختی و نواختی و نواختی.

با این موسیقی شعر بخوانید

محمود توسلیان مدیر تولید آلبوم «همهمه کاشی ها» نیز در این مراسم که اجرای آن بر عهده سیدعباس سجادی بود، اظهار کرد: آلبوم همهمه کاشی ها در طول یک ایده مرکزی شکل گرفت که چگونه می توانیم در حوزه شنیداری نوعی از آزادی را تجربه کنیم که مخاطب همسوی ما باشد. فضایی که توام با عقلانیت شکل گرفته و می تواند در گوش شنیداری مخاطب اثر متفاوتی به حساب آید.

وی ادامه داد: یکی از نکات جالب توجه این آلبوم نوع ضبط قطعات بود که در ابتدا به شکل رایج و رسمی اش در استودیو انجام گرفت اما هرچه جلوتر رفتیم فضای کار ما را به سمتی برد که در یک مکان بسیار نامتعارف کار را ضبط کردیم. به هر حال شما وقتی این موزیک را می شنوید می توانید همراه با موسیقی شعر را بخوانید. به معنای دیگر مخاطب در این آلبوم ضلع سوم اثر است. به عبارتی مساله ما تجربه آزادی در موسیقی بود که می خواستیم آن را در میان مخاطبان تسری دهیم.

سعی کردم آزادی را تجربه کنم

پیمان خازنی آهنگساز آلبوم «همهمه کاشی ها» هم در این مراسم گفت: وقتی تولید این آلبوم را شروع کردیم کاردارای جنبه های بسیار سختی بود. زیرا کار روی آثار شاعران بزرگ عمل بسیار دشواری است که وقتی روی آثار این بزرگان بداهه نوازی می کردم احساس می کردم، شدنی نیست چراکه من باید به موازات آزادی اشعار جلو می رفتم.

این نوازنده و آهنگساز عنوان کرد: روزهای اولی که در استودیو حضور پیدا کردیم متوجه شدیم کار آن رئالیسمی که ما انتظارش را داشتیم پیش نمی رود بنابراین به فضاهای عجیب و غریبی پناه بردیم که در نهایت منجر به ضبط اثر در زیرزمین چند خانه قدیمی شد که واقعا جا دارد از گروه صدابرداری به جهت این کار بینهایت مشکل قدردانی کنم. به هر ترتیب آلبوم «همهمه کاشی ها» خاطره بسیار خوشی است که من سعی کردم در آن آزادی را تجربه کنم و امیدوارم مخاطب هم تجربه ای مانند من داشته باشد.

نادرمشایخی، مسعود فروتن، محمد سلمانی، مزدا انصاری، میدیا فرج نژاد، فرشاد حسامی، پویا نیک پور، رضا موسوی، وحید نصیریان، محمد ابراهیمیان، علی شمس، منصور ضابطیان، مهدی سلطانی، حمید اسفندیاری، عباس سجادی از جمله هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

عکس: مهدی توسلیان