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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

رویارویی صحنه‌ها و چهره‌های کربلا در یک کتاب

رویارویی صحنه‌ها و چهره‌های کربلا در یک کتاب

دفتر نشر فرهنگ اسلامی کتاب «رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها» در تاریخ کربلا» را به قلم حمید محمد قاسمی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به گفته نویسنده تلاشی است بژوهشی برای کشف و در مقابل هم قرار دادن چهره‌ها و صحنه‌هایی که حادثه کربلا را شکل داده‌اند. به همنی منظور نویسنده تمامی متن کتاب را در قالب جداولی تنظیم کرده تا ویژگی‌های افراد و موقعیت‌های مختلف را پیش روی هم قرار می‌دهند و از این منظر سعی در مقایسه آنها دارند.

این کتاب در بخش اول خود و از منظراعتقادی به این مهم پرداخته است و گروه‌هایی مانند اهل ایمان و کفر پیشگان، تحریف کنندگان و تحریف ستیزان، مومنان مخلص  و نفاق پیشگان، بصیرت مندان و فریب خوردگان، هدایت یافتگان و گمراهان، بلند نظران و کوتاه نظران و... و. پرداخته است.

در بخش دوم از این کتاب رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها از منظر اخلاقی و تربیتی  مورد توجه قرار گرفته است و در این بخش مواردی مانند آزادمردان و اسیران دنیا، و موضوعاتی مانند همت عالی و همت دانی، تطمیع و عزتمندی، کرامت و دنائت، خوشنامان و بدنامان، پاکان و ناپاکان، عبادت پیشگان و اهل لهو و لعب، حق‌پیشگان و فریبکاران و... و. مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب در سومین بخش از خود از منظر سیاسی و اجتماعی به موضوع خود وارد شده و در این زمینه از منظر ظلم پذیری و ظلم‌ستیزی، تهدید و تساهل، اغفال و بیداری توده‌ها، اصلاح و افساد، حسن و سوء استفاده از عنوان، اطلاعت عاشقانه و کورکورانه، مجاهدان و عافیت طلبان و... و. چهره‌ها و صحنه‌های عاشورا و کربلا را پیش روی هم قرار داده است.

در بخشی از مقدمه کتاب به قلم نویسنده می‌خوانیم:

کربلا آئینه تمام نمایی است از انواع انسان‌ها که چهره روح و قام رفتار آنها را به وضوح می‌توان در این آینه تماشا نمود و شاهد شکوه پیوند انسان‌ با آسمان و یا فروغلتیدن انسان در منجلاب عصیان و به تعبیری شاهد قوس صعودی  در برابر قوس نزولی آدمی بود. آنچه در روز عاشورا به وقوع پیوست در اصل تجلی اختلاف دیرینه دو جبهه علوی و اموی بود که در ابعاد گوناگون با هم منازعه و ستیزه داشتند. بدین ترتیب معلوم می‌شود آنچه در کربلا رخ داد تنها یک تقابل محض میان دو سپاه نبود بلکه تقابل دو مکتب و دو دیگاه با یکدیگر بود که در خطوط اصلی و فرعی با یکدیگر اختلاف داشتند و در یک جبهه «حق» با همه جلوه‌های زیبایش و جبهه «باطل» با همه مظاهر ظشت و پلیدش جلوه‌گر شده و کربلا را به میدان پنجه در پنجه افکندن جنود رحمانی با جنود شیطانی مبدل ساخته بود. نگاه دقیق و عمیق به هر دو جهه و شخصیت‌های هر دو طرف و مولفه‌هایی که باعث شکل‌گیری این رویارویی گردیده، امری است بایسته و برای محققان و عاشورا پژوهان امری است ضروری

این کتاب را دفتر نشر فرهنگ اسلامی با قیمت ۳۷ هزار تومان منتشر کرده است.

کد مطلب 3948292
حمید نورشمسی

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