به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۸ و فرهنگسرای گلستان، به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) ویژه برنامه‌هایی در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود. سخنران این جشن ویژه حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا درانی است.

در این برنامه که با اجرای بهروز تشکر برگزار میشود؛ سخنرانی مذهبی، اجرای برنامه از سوی گروه های هنری مانند تواشیح و مولودی خوانی و مسابقه حضوری برگزار خواهد شد.

گفتنی است معرفی ابعاد مختلف شخصیت و اندیشه‌های امیرالمومنین و بهره بردن از خصایص رفتاری و ویژگیهای فکری اولین امام شیعیان از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه است.

معرفی برنامه‌های مراکز دیگر اجرای ورک‌شاپ های هنر و برگزاری مسابقات جمعی از دیگر برنامه های این جشن بزرگ است.

علاقه‌مندان شرکت در این جشن دوشنبه ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۱۶ به خانه فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میذان هلال احمر خیابان گلستان جنب بوستان فدک مراجعه کنند.