به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارشاد اسلامی استان زنجان، نادر شامی با اشاره به اینکه مسئولیت برگزاری جشن بر عهده این کانون است، تاکید کرد: این مراسم عصر روز سه‌شنبه از ساعت ١٦ تا ١٨ و ٣٠ دقیقه ٢٢ فروردین‌ماه در محل این کانون در مسجد چهارده معصوم واقع در خیابان درمانگاه، اجرا می‌شود و امام جمعه زنجان در این جشن سخنرانی خواهد کرد.

شامی در خصوص مادحین حاضر در این مراسم نیز اعلام کرد: حاج ولی‌الله کلامی، حاج حسین نقیلو، حاج جلیل محمدی، حاج علیرضا بیگدلی و حاج محمد نوروزی به مداحی در این روز می‌پردازند و حاج رحمان شاجری، از شاعران شهر زنجان نیز به شعرخوانی خواهد پرداخت.

به گفته مسئول کانون شیفتگان مولا علی(ع)، صبح روز ٢٢ فروردین نیز، ایستگاه نقاشی برای کودکان در محل این مسجد برپا شده و از ساعت ١٠ صبح تا اذان ظهر، میزبان کودکان خواهد بود.

شامی این برنامه را جزو برنامه‌های سالانه کانون اعلام کرده و گفت: از سال ٧٣ که مجوز این کانون صادر شده است، هر ساله اقدام به برگزاری جشن مولود کعبه کرده‌ایم.

کانال های تلگرامی زنجان ساماندهی می شوند

کارشناس رسانه‌های دیجیتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان گفت:کانال‌های تلگرامی با بیش از 5 هزار عضو ساماندهی می شوند.

نوری افزود: افراد دارای کانال تلگرامی با بیش از پنج هزارعضو مکلفند ثبت نام و اَدمین کانال خود را معرفی کنند تا هویتشان احراز شود.

وی ادامه داد: مدیران این کانالها برای ثبت نام به سامانه های سرامد و ساماندهی به نشانی‌های samandehi.ir و saramad.ir مراجعه کنند تا شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال دریافت کنند.

نوری اعطای مجوز تبلیغات به کانالهای ثبت شده ، مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال ، معافیت مالیاتی و آموزش رایگان در فضای کسب و کار را از مزایای ثبت نام کانالهای تلگرامی برشمرد.

نوری اجرای این طرح طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی با هدف صیانت از حقوق شهروندی و مالکیت معنوی دارندگان محتوای دیجیتال در فضای مجازی است.

