به گزارش خبرنگار مهر، دومین مجموعه ترانه امید روزبه با عنوان «آل» در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در غرفه نیماژ عرضه خواهد شد. این کتاب از ۴۰ قطعه شعر محاوره و ترانه تشکیل شده است.

امید روزبه درباره این کتاب گفت: این کتاب شامل کارهای فلسفی، سوررئال، جنگ و عاشقانه است که امسال راهی بازار نشر می‌شود. درون مایه اصلی کتاب مرگ‌اندیشی و فضاهای سوررئال است که همین امر این دفتر را از دفتر قبلی متمایز کرده است.

وی ادامه داد: البته این دفتر نیز مانند دفتر پیشین در تعدادی از آثار سوژه محور بوده اما به هر حال این مجموعه را با وجود زبان محاوره و صمیمی می‌توان از منظر فلسفه بررسی کرد. نگاه تازه به بسیاری از تفکرات و عقاید، همچنین کشف موضوعات و سوالات چالش برانگیز به شدت این کتاب رو متمایز کرده است.

در یکی از آثار این کتاب می‌خوانیم:

«من ساده زیستم ولی خب ساده نیستم

من وعده ای که حق به شما داده نیستم!

از پشت کوه و از پی خورشید اومدم

باور کنید من یه فرستاده نیستم!



دست و دلم به دعوتی هیشکی نمیره تا...

این "اعتراف" معجزه ی آخرم بشه!

ای قومِ تنگدست ببینید! این دفه

اعجاز می کنم که خودم باورم بشه!



پیغمبری شده م که توو قومش اضافیه!

سردش بشه کتابشو آتیش می زنه!

اعجاز من به درد کسی که نخورد! هیچ

حالا عصام داره منو نیش می زنه!



مردُم سوال می کنن از هم :بهار کو!؟

تقویم چِش شده که زمستون هنوز هست!؟

کی داره توو عزای خودش گریه می کنه!؟

ابرا که ساکتن چرا بارون هنوز هست!؟

.

چند وقته که همش با خودم فکر می کنم

واجب تر از رسالت من امتِ منه!

میرم به سمت غار دلم می گه صبر کن!

میرم به سمت کوه و دلم شور می زنه!



دیشب دوباره نور رسید و سوال کرد:

مردُم چطور حرفمُ از بر نمی کنن!؟

آیه به آیه گفت و بهم گفت چاپ کن

اینا کتابِ قبلیُ باور نمی کنن!



بغضم گرفت و داد زدم روو به آسمون:

تا مردمی نشی به خدایی نمیرسی

من با کتاب تازه به اعجاز می رسم!

تو با کتاب تازه به جایی نمیرسی!»

امید روزبه در سال ۱۳۶۸ در تهران به دنیا آمد. وی از سال ۹۰ کار شعر را به صورت جدی شروع کرد و تا به امروز برگزیده جشنواره‌های شمسه (تهران/۹۱)، نیاوران (تهران/دوره اول ۹۴/ دوم ۹۵)، سوره مهر (زنجان/ ۹۵)، یار و یادگار (تهران/۹۴)، جشنواره راه آهن (تهران/ ۹۵) و چند جشنواره دیگر شده است. مجموعه شعر قبلی او «نامیر» نام داشت که چاپ اول و دوم آن توسط انتشارات فصل پنجم منتشر شده بود.

مجموعه شعر «آل»، سروده امید روزبه در ۱۲۰ صفحه، شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و به‌بهای ۱۰ هزار تومان توسط نشر نیماژ منتشر شد.