آماده سازی بی سر و صدای تیم ملی فوتسال ژاپن در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ژاپن بعد از مسابقات جام ملتهای آسیا که با ناکامی این تیم همراه بود، دست به جوانگرایی زد و قصد دارد در دوره بعدی این رقابتها و همچنین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۰، جبران مافات کند.

ژاپنی ها در همین ارتباط بازی های تدارکاتی زیادی را پیش بینی کرده اند و طی چند هفته گذشته یک تور اروپایی را برای خود تدارک دیده اند.

تیم ملی فوتسال ژاپن ابتدا به مجارستان رفته و دو بازی تدارکاتی با این تیم انجام دادند. ماحصل این بازی ها یک تساوی و یک برد برای ژاپن بود. بازی نخست با نتیجه تساوی یک به یک تمام شد ولی ژاپن در بازی دوم توانست با سه گل مجارستان را شکست بدهد.

بازی با اسلوونی، برنامه دیگر تیم ملی فوتسال ژاپن بود. این دو تیم طی چهار روز، سه بازی تدارکاتی با هم برگزار کردند که تیم آسیایی نتوانست در هیچیک از این دیدارها پیروز شود. در بازی اول تیم ژاپن با نتیجه ۲ به ۵ مغلوب اسلوونی شد. بازی دوم دو تیم با تساوی ۲ به ۲ خاتمه یافت و بازی سوم هم با سه گل به سود تیم اروپایی خاتمه یافت.

«برونو گارسیا» سرمربی تیم ملی فوتسال ژاپن درباره برگزاری بازی های تدارکاتی گفت: فکر می کنم این بازی ها آماده سازی خوبی برای بازیکنان ژاپن برای مسابقات آینده از جمله بازی های داخل سالن آسیا و جام ملتهای آسیا باشد.

وی افزود: این مسابقات همچنین فرصت خوبی برای بازیکنانی بود که در کشورهای اروپایی بازی می کنند چرا که این تنها شانس آنها برای همراهی تیم ملی در سال جاری بود. همچنین این مسابقات تجربه بسیار خوبی برای بازیکنانی بود که پیش از این فرصت زیادی برای حضور در مسابقات بین المللی نداشته اند.