به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اتاق عملیات مشترک روسیه، ایران و نیروهای هم پیمان در سوریه بیانیه ای درباره تجاوز آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: با قدرت به هر نوع تجاوز پاسخ می دهیم و روسیه و ایران به هیچ وجه به آمریکا اجازه نخواهند داد تا بر جهان مسلط شود و نظام تک قطبی را بر جهان تحمیل کند. تجاوز آمریکا به سوریه اقدامی خطرناک و تعرض آشکار به حاکمیت مردم و دولت سوریه است. این تجاوز مجددا غلط بودن حساب ها و گزینه های آمریکا را اثبات کرد و تداوم ظلم و ستم علیه سوریه است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: این تجاوز در شرایطی صورت گرفت که مردم سوریه برای پیروزی بر تروریست ها بهای سنگینی پرداخت کرده اند. ما حمله به شهروندان در هر نقطه ای از جمله خان شیخون را محکوم می کنیم. معتقدیم که آنچه در خان شیخون رخ داد، اقدامی از پیش طراحی شده از سوی برخی کشورها و سازمان ها بود تا آن را بهانه ای برای حمله به سوریه کنند. آن که از گروه های تروریستی مانند داعش و جبهه النصره حمایت می کند و این گروه ها را آموزش می دهد و به آنها کمک مالی می کند، حق ندارد خود را به عنوان مدافع حقوق بشر نشان دهد.

در این بیانیه بیان شده است: آمریکای سلطه گر منتظر اجازه کسی نمی ماند و به کشورهای تحت نظر سازمان ملل احترام نمی گذارد. آمریکا پیش از صادر شدن نتایج تحقیقات در مسأله خان شیخون، به سوریه حمله کرد و با وقاحت کامل نیز این حمله را اعلام کرد. از تلاش آمریکا برای محقق کردن اهدافش در شمال سوریه و شمال غرب عراق غافل نیستیم و آمریکایی ها باید بدانند که ما تمام اقدامات و تحرکات آن ها را به دقت رصد و دنبال می کنیم. آمریکا با تلاش برای تسلط بر آن منطقه جغرافیایی، به عنوان نیروی غیرقانونی برای اشغال سرزمین سوریه به حساب می آید. تجاوز آمریکا به سوریه عبور از خطوط قرمز است.

در ادامه بیانیه تاکید شده است: از الان به بعد با قدرت به هر نوع تجاوز و عبور از خطوط قرمز از سوی هر گروهی پاسخ خواهیم داد و آمریکا از قدرت ما برای پاسخ دادن به تجاوزات به خوبی آگاه است. تجاوز آمریکا ما را از مبارزه با تروریسم و نابودی آن منصرف نخواهد کرد. به مبارزه خود در کنار ارتش و نیروهای مسلح سوریه ادامه خواهیم داد و با آنها برای آزادسازی تمام اراضی سوریه از لوث اشغالگران در هر نقطه ای همکاری می کنیم. به هیچ وجه به آمریکا اجازه نخواهیم داد تا از طریق نقض قوانین بین الملل و اقدام خارج از چارچوب سازمان ملل به تجاوز به سوریه ادامه دهد. روسیه و ایران در شرایط بدتر از این هم در مقابل آمریکا می ایستند. در واکنش به این تجاوز آمریکا حمایت خود را از ارتش و مردم سوریه از راه های مختلف افزایش خواهیم داد.

گفتنی است که روز جمعه دو ناو آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه اقدام به شلیک ۵۹ موشک به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص سوریه کردند.

مسکو، تهران و دمشق این حمله را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت یک کشور مستقل برشمردند.

«عماد خمیس» نخست وزیر سوریه در همین راستا تاکید کرد: تجاوز آمریکا به پایگاه الشعیرات، نشانگر دستپاچگی این کشور و حمایت آشکارش از تروریسم است. این تجاوز آمریکایی ها، عزم و اراده سوری ها را برای مبارزه با تروریسم و گردآمدن پیرامون رهبری و ارتش سوریه افزایش می دهد.