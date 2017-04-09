نیروهای مسلح نسبت به افزایش حرکت مجاهدانه متعهد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: عمق بخشی به نفوذ راهبردی انقلاب اسلامی، ارتقای حمایت از جبهه مقاومت و مقابله جدی با تروریست های تکفیری و حامیان آن ها، ایجاد و ارتقای امنیت پایدار، صیانت از آب ها و منافع جمهوری اسلامی ایران، تقویت توان و آمادگی‌های دفاعی و هجومی و مراقبت و پایش شبانه‌روزی از آسمان کشور، از مهم ترین اقدامات و فعالیت‌های نیروهای مسلح در سال گذشته بوده است.

وی انجام رزمایش‌های متعدد در ابعاد مختلف، به‌روزرسانی برآورد تهدیدات و طرح‌های عملیاتی، رشد توان رزمی نیروهای مسلح و افزایش سهم بنیه دفاعی در بودجه را از دیگر اقدامات نیروهای مسلح خواند و تأکید کرد: نیروهای مسلح نسبت به افزایش تلاش و حرکت مجاهدانه برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی متعهد هستند.