  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

سرلشکر باقری:

نیروهای مسلح نسبت به افزایش حرکت مجاهدانه متعهد هستند

نیروهای مسلح نسبت به افزایش حرکت مجاهدانه متعهد هستند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب گفت: نیروهای مسلح نسبت به افزایش تلاش و حرکت مجاهدانه برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی متعهد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: عمق بخشی به نفوذ راهبردی انقلاب اسلامی، ارتقای حمایت از جبهه مقاومت و مقابله جدی با تروریست های تکفیری و حامیان آن ها، ایجاد و ارتقای امنیت پایدار، صیانت از آب ها و منافع جمهوری اسلامی ایران، تقویت توان و آمادگی‌های دفاعی و هجومی و مراقبت و پایش شبانه‌روزی از آسمان کشور، از مهم ترین اقدامات و فعالیت‌های نیروهای مسلح در سال گذشته بوده است.

وی انجام رزمایش‌های متعدد در ابعاد مختلف، به‌روزرسانی برآورد تهدیدات و طرح‌های عملیاتی، رشد توان رزمی نیروهای مسلح و افزایش سهم بنیه دفاعی در بودجه را از دیگر اقدامات نیروهای مسلح خواند و تأکید کرد: نیروهای مسلح نسبت به افزایش تلاش و حرکت مجاهدانه برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی متعهد هستند.

کد مطلب 3948920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها