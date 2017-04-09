توقیف ۴ دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱.۳ میلیارد ریال در دیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید محمدی نسب عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق اقدامات خوبی در این شهرستان صورت گرفته است و شاهد کشفیات خوبی هستیم.

وی از کشف و توقیف یک دستگاه کمپرسور هوای خارجی قاچاق در شهرستان دیر خبر داد و اضافه کرد: کمپرسور هوای مذکور که ساخت کشور بلژیک بوده و از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده بود کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر بیان کرد: ماموران کلانتری شهر آبدان شهرستان دیر درپی رصد اطلاعاتی و اخبار مردمی مبنی بر بکارگیری یک دستگاه کمپرسور هوا غیرمجاز در معدن سنگ شکن متعلق به شخصی به نام «ج- ه» واقع در حوالی کوه‌های اطراف روستای جاشک، بلافاصله ماموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی به محل عزیمت کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، ادامه داد: یک نفر متخلف در این خصوص دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

محمدی نسب با اشاره به اجرای طرح برخورد با متورسواران متخلف، ادامه داد: در این طرح که ۴۸ ساعت ادامه داشت، با موتورسواران متخلف که به وسیله موتورسیکلت‌های غیرمجاز و قاچاق با ایجاد سروصدا و بی‌نظمی درسطح شهر باعث رعب و وحشت مردم شده بودند برخورد شد.

وی گفت: با گشت‌های نامحسوس پلیس و رصد اطلاعاتی موتورسیکت‌های متخلف کشف و توقیف شد. موتورسیکلت های توقیفی فاقد هرگونه مدارک گمرکی بود و این افراد موتورسیکلت ها را به صورت غیرمجاز وارد کشور کرده بودند که در همین راستا چهار نفر متخلف دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر گفت: برابر بررسی به عمل آمده ارزش ریالی موتورسیکلت‌های توقیفی یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.