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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

موتورسیکلت قاچاق در بوشهر توقیف شد

موتورسیکلت قاچاق در بوشهر توقیف شد

بوشهر- ​​​​​​​فرمانده انتظامی بوشهر از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سی بی ۱۳۰۰ سی سی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا محمودیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلت های غیرمجاز، ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز فاقد پلاک را در خیابان مشاهده و آن را متوقف می کنند.

وی افزود: با بررسی های کارشناسی توسط ماموران انتظامی مشخص شد، موتور فوق از نوع هندا ۱۳۰۰ سی سی غیرمجاز قاچاق است، که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با اشاره به اینکه ارزش این موتورسیکلت طبق نظر کارشناس مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: مالک موتورسیکلت پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6947661

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