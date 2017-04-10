صادرات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری صنعت دام و طیور

حسن رکنی در گفتگو با مهر درباره میزان صادرات فرآورده‌های دام و طیور در سال ۹۵ اظهارداشت: مجموع صادرات مرغ و تخم مرغ در ۱۱ ماهه سال گذشته حدود ۱۰۰ هزارتن بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن صادرات مرغ افزایش یافت اما در صادرات تخم مرغ با بیش از ۳۰ درصد کاهش مواجه بودیم.

وی میزان صادرات لبنیات را در ۱۱ ماهه سال قبل، ۷۵۰ هزارتن اعلام و اضافه کرد: نسبت به سال ۹۴؛ ۱۵۰ هزارتن در این زمینه با رشد مواجه بودیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار بسیار خوبی در روسیه برای محصولات ما ایجاد شده است، افزود: در حدود ۴ ماه پایانی سال ۹۵، صادرات ما به این کشور افزایش پیدا کرد، بیش از ۳۷۰۰ تن شیر خشک به روسیه صادر شد ضمن اینکه بخشی از سفارشات جدید آنان در زمینه پنیر و دیگر فرآورده‌های لبنی نیز به ما ارائه شده است.

رکنی اضافه کرد: گاهی ما نتوانستیم ترانزیت کالاها را بخاطر حجم بالای درخواست پوشش دهیم و از کاروان حمل و نقل خود روس‌ها برای این کار استفاده شده است که چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد و باید برطرف شود، ما باید با وزارت راه هماهنگی‌هایی در این زمینه انجام دهیم که این مساله بر طرف شود.

وی با بیان اینکه درمجموع ما یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات در بخش دام و طیور داشتیم که ۲۵ درصد محصولات کشاورزی را از نظر ارزشی پوشش می‌دهد، ادامه داد: تراز تجاری این بخش ۵۵۴ میلیون دلار مثبت بوده، درحالی که این عدد در سال ۹۲؛ ۱۳۶ میلیون دلار منفی بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره صادرات عسل نیز اظهارداشت: میزان صادرات عسل در ۱۱ ماهه ۹۴، ۱۲۰۰ تن بوده که در سال ۹۵ این عدد به ۱۴۳۰ تن رسیده است ضمن اینکه کشش بازار در داخل کشور برای عسل بیشتر از خارج است و این مساله سبب شده علی رغم درخواست حدود ۵۰۰۰ صادرات از دیگر کشورها، نتوانیم این امر را تحقق بخشیم.

به گفته رکنی ۸۳ هزارتن برنامه تولید عسل در سال ۹۵ بوده که ۸۱ هزارتن آن محقق شده است.