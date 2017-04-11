ایزابل هوپر به عنوان نماد بخش «زنان در جنبش» جشنواره کن انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بخش «زنان در جنبش» فستیوال کن ایزابل هوپر بازیگر مطرح فرانسوی را به عنوان نماد سومین دوره برنامه «زنان در جنبش» در هفتادمین جشنواره فیلم کن انتخاب کرد.

این بازیگر فرانسوی که جایزه گلدن گلوب امسال را برد و از نامزدهای اسکار برای بازی در فیلم «او» ساخته پل ورهوفن بود، برای پوستر رسمی این بخش جشنواره کن ۲۰۱۷ انتخاب شده است.

در این بخش برنامه‌های متعددی برای بررسی جایگاه زنان در صنعت سینما و تجلیل از آن در نظر گرفته شده و جوایزی نیز در مراسم شام ۲۱ ماه می اهدا می‌شود.

«کرینگ» که همکار فستیوال از سال ۲۰۱۵ در این بخش است گفت هوپر برای ارتباط‌های قوی با فستیوال و نیز یک عمر تجربه کاری استثنایی انتخاب شده است. او رییس هیات داوری در سال ۲۰۰۹ بود و جایزه بهترین بازیگر زن را دو بار در سال ۱۹۷۸ برای «ویولت نوزیر» و سال ۲۰۰۱ برای «معلم پیانو» دریافت کرد.

سال پیش جودی فاستر، ژولیت بینوش، کلویی سوینی و سلما هایک میهمانان این بخش بودند.

جایزه این بخش در سال ۲۰۱۶ به جنا دیویس و سوزان ساراندون در بیست و پنجمین سال ساخته شدن فیلم «تلما و لوییز» اهدا شد.

علاوه بر جایزه اصلی، این بخش یک جایزه جداگانه ۵۰ هزار یورویی نیز به یک بازیگر به عنوان استعداد جوان اهدا می‌کند.

پدرو آلمادوار کارگردان سرشناس اسپانیایی به عنوان رییس داوران بخش مسابقه اصلی هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن انتخاب شده و این دوره جشنواره از ۱۷ تا ۲۸ ماه می برگزار می‌شود.