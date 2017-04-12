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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

با یک عروسک خرسی؛

عزیزانتان را از راه دور در آغوش بگیرید

عزیزانتان را از راه دور در آغوش بگیرید

یک عروسک خرسی مجهز به تجهیزات الکترونیک ساخته شده که با استفاده از آن می توانید عزیزانتان را از راه دور در آغوش بگیرید و خلاء عاطفی خود را برطرف کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، تا به حال روش های متنوعی برای انتقال احساسات از طریق اینترنت یا با استفاده از دیگر فناوری های ارتباطی ابداع شده و این بار شما می توانید با استفاده از یک حیوان اسباب بازی حس بغل کردن عزیزانتان را از راه دور در خود ایجاد کنید.

این خرس اسباب بازی مجهز به دو فناوری وای – فای و بلوتوث است و با نصب برنامه موبایلی خاص آن، استفاده از خرس مذکور ساده تر می شود. البته کودکان هم با استفاده از قابلیت وای – فای این عروسک می توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

یک موتور لرزاننده در داخل شکم این عروسک گنجانده شده و سیستم حسگر آن هم به خوبی حس واقعی در آغوش گرفتن را به فرد القا می کند. میزان لرزش این سیستم بستگی به میزان فشاری دارد که طرف مقابل بر عروسکی که در آغوش دارد وارد می کند. این واکنش های طبیعی مبتنی بر نحوه در آغوش گرفتن افراد باعث می شود که عملکرد عروسک یاد شده طبیعی تر به نظر برسد.

اجزای الکترونیک این عروسک به گونه ای طراحی شده اند که می توان آنها را به راحتی از درون شکم Parihug خارج کرد و خود عروسک را در درون ماشین لباسشویی انداخت و شست. علاقمندان برای خرید این عروسک باید ۱۰۵ دلار هزینه کنند.

کد مطلب 3950640

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