نمایش فیلم های برگزیده اسکار ۲۰۱۷ در سینماتک خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلمهای برگزیده اسکار ۲۰۱۷ به مدت پنج روز (۲۶ تا ۳۱ فروردین) در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآیند.
در روز نخست، شنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ فیلم «زوتوپیا» و ساعت ۲۰ فیلم «تپه هکسا» به نمایش درمیآیند.
روز یکشنبه ۲۷ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ فیلم «سالی» به نمایش درمیآید.
دو فیلم «شیر» و «حصارها» به ترتیب ساعت ۱۷:۳۰ و ۲۰ روز دوشنبه ۲۸ فروردین به نمایش درمیآیند.
فیلم «ورود» سهشنبه ۲۹ فروردین ساعت ۲۰ به نمایش درمیآید.
روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ فیلم «موانا» و ساعت ۲۰ فیلم «منچستر کنار دریا» به نمایش درمیآیند.
در آخرین روز، پنجشنبه ۳۱ فروردین ساعت ۲۰ فلم «اگر سنگ از آسمان ببارد» برای مخاطبان به نمایش در خواهد آمد.
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