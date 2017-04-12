به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رزمی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در قالب طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار (تکاپو) در حوزه فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه‌ای مابین استان و شرکت‌های فعال در این حوزه منعقد شده است.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به امضای استاندار اردبیل رسیده قرار است ۲۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات در استان فعالیت خود را آغاز کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان متذکر شد: به منظور نهایی کردن فعالیت شرکت‌ها وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته آینده به اردبیل سفر می‌کنند.

رزمی تأکید کرد: شرکت‌های طرف این تفاهم‌نامه در راستای توسعه ساختارهای کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تولید سرویس و محتوا و توانمندسازی در راستای توسعه کسب‌وکارهای فاوا در استان مشغول به کار خواهند شد.

وی افزود: در این سفر همچنین نماینده یونیدو نیز در استان حضور خواهد یافت تا زمینه‌های توسعه زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد.