زارعی:اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، پیشران آینده مدیریت شهری اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور زارعی ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه رویداد تولید محتوای دیجیتال با عنوان «شهرنگار» که در سالن سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: سازمان فاوای شهرداری اردبیل همواره در کنار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بوده و جهت پیشبرد اهداف شهر هوشمند و الکترونیکسازی امورات شهرداری اردبیل، یکسری زیرساختهایی را با حمایتهای شهردار و اعضای شورای شهر اردبیل انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه از جمله این زیرساختها، ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری برای مجموعه مدیریت شهرداری اردبیل اختصاص یافته است، افزود: فناوری زمانی متولد میشود، رشد میکند، به بلوغ میرسد و سپس به زوال و نابودی میرسد و زمان آن محدود است؛ یعنی طی ۱۰ سال باید سعی کنیم از این فناوری بهره لازم را ببریم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل گفت: در عصر حاضر، از ایدهها، طرحها و خدمات جوانان در این حوزه باید بهرهمند شویم و بتوانیم با استفاده از روشهای نوین هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال شهر خود را مدیریت کرده و به سمت شهر هوشمند و نوین که تأکید اعضای شورای شهر است، برسیم.
زارعی بیان کرد: در این خصوص، سامانهای تحت عنوان «اردبیل من» را طراحی کردیم که زیرسامانههای آن خدمات آنلاین و غیرحضوری به شهروندان ارائه میدهد و در بخشی از این سامانه، صاحبان ایده و طرحها میتوانند ایده خود را به آدرس https://ardabilman.ir/ ثبت کنند.
«شهرنگار» عنوان رویداد فرهنگی و اجتماعی است که با هدف تولید محتوای دیجیتال به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل امروز آغاز به کار کرد.
نظر شما