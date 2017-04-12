کمپ ترک اعتیاد زنان در ۳ شهر خوزستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی ظهر امروز در شورای مبارزه با مواد مخدر خوزستان اظهار کرد: ستاد با هدفگذاری بسیار خوبی می رود تا شرایط اعتیاد را در کشور نسبت به گذشته بهبود بخشد. در این راستا بحث اجتماعی کردن که جزو سیاست های ستاد است و از بدو ورود وزیر کشور امروز دغدغه ای در بدنه حاکمیت و جامعه ایجاد شده است. سیاستی که خوشبختانه سازمان ملل هم آن را تأیید و به عنوان یک مسئله کاملا علمی و دانش محور عنوان کرده است.

وی افزود: استان ها به تفکیک وضعتیشان مورد بررسی قرار گرفته و در راستای تدابیر وزیر اعزام کارشناسان به صورت مقطعی در قالب یک برنامه هدفمند در حال اجرا است.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصریح کرد: با خیلی از سطوح خدمتگزاران به مردم تماس چهره به چهره برقرار و وضعیت استان ها مورد بررسی قرار گرفت.

مویدی بیان کرد: استان خوزستان به دلیل ظرفیت های خوبی که دارد به عنوان یک استان دارای اولویت مدنظر است و تلاش می شود در سال جاری با تمامی ظرفیت در استان خوزستان شاهد اقدامات برجسته و مؤثری باشیم. البته همکاری و همراهی مردم و مسئولان خدمتگزار را نیز نیاز داریم.

وی با اشاره به اینکه در جلسه امروز صبح ۳۱ مصوبه داشتیم، عنوان کرد: از این بین در حوزه فرهنگی ـ پیشگیری، ۱۴ مصوبه، درمان و حمایت اجتماعی ۶، مقابله سه، مشارکت های استان پنج مصوبه و حقوقی و قضایی نیز سه مصوبه داشتیم. در استان خوزستان به جای ۱۲ جلسه هفت مورد برگزار و در کشور مقام ۲۱ را دارند.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اضافه کرد: ۲۷۱ جلسه در سطح شهرستانی برگزار و رتبه ۲۵ کشوری را کسب کردند. همچنین در ۱۴ شهرستان بین ۱۰ تا ۱۲ جلسه در حد انتظار برگزار و مابقی کمتر از انتظار بود.

مویدی یادآور شد: شهرستان های کوچک رتبه خوبی دارند که از آن جمله می توان به کارون، ایذه و رامشیر اشاره کرد. همچنین شهرهای آبادان، بهبهان، دزفول، اهواز و هندیجان کمترین جلسات را داشتند.

وی در ارتباط با مصوبات جلسه صبح امروز در خوزستان گفت: در حوزه فرهنگی ـ پیشگیری با توجه به درصد شیوع در بین دانشجویان استان مقرر شده تا در قالب یک تفاهمنامه ای در دانشگاه های استان کارویژه ای در راستای کاهش شیوع مواد مخدر در بین دانشجویان برگزار کنیم. کارگاه های آموزش ویژه در محیط های کارگری، اداری و نظامی را داریم، به لحاظ صنعتی بودن خوزستان و کارگران مهاجر سطح آلودگی بالاتری نسبت به برخی استان ها دارند نیز باعث شده تا مصوبه ای برای برگزاری کارگاه های آموزشی این قشر داشته باشیم.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار کرد: با توجه به مصوبات قبلی که در راه اندازی نمایشگاه های دائمی داشتیم در خوزستان نیز حمایت های مالی را انجام می دهیم تا این نمایشگاه هم در استان دائمی شود. تعدادی اتوبوس نیز برای نمایشگاه های سیار در اختیار قرار می گیرد.

مویدی ادامه داد: برنامه های ویژه ای را نیز برای بانوان درنظر گرفته ایم و یک مرکز تی. سی نیز در استان خوزستان راه اندازی می شود. در زمینه سالن های ورزشی و آرایشی ـ بهداشتی بانوان نیز طرحی را تدوین و برای اجرایی شدن نهایی به ما اعلام می شود که بخشی از هزینه آن را تأمین می کنیم.

وی بیان کرد: در ارتباط با بحث حاشیه شهرها نیز خدمات محله محور را در خوزستان افزایش می دهیم. در حوزه مقابله نیز استان به لحاظ شرایط جغرافیایی و همجواری با عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس مسیر ترانزیت مواد مخدر از شمال به جنوب یا مسیرهای دیگر می شود؛ یک انسجام و وحدت خوبی بین نیروهای اطلاعاتی ـ انتظامی وجود دارد و فعالیت های این نیروها در سطح خوزستان برای کل کشور مثال زدنی است.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اعلام اینکه بالغ بر پنج تن کشفیات در این استان داشتند، گفت: در این رابطه تعدادی ایست و بازرسی در خوزستان فعال هست که تجهیزات اسکنر، ایکس. ری و سایر امکانات را در این اماکن افزایش می دهیم.

مویدی اظهار کرد: باندهای فعال همزمان در خوزستان و عراق داریم که از حوزه مقابله خواستیم تا در قالب یک کار ویژه برای شناسایی سرشبکه ها در داخل و خارج اقدام کند. همچنین برای دستگیری بیش از ۱۰ هزار معتاد متجاهر در کشور ظرفیت سازی شده است.

وی بیان کرد: کودکان و زنان معتاد متجاهر دارای اولویت هستند که در این زمینه اهتمام ویژه ای داریم و برای این جامعه هدف در استان خوزستان به هر میزانی که باشد فعالیت های بازپروری را درنظر خواهیم داشت.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تأکید کرد: در حوزه اماکن نگهداری معتادان متجاهر استان خوزستان نیازمند توجه ویژه است. راه اندازی مرکز کمپ زنان در اهواز، آبادان، اندیمشک هم نیازسنجی شده و موافقت خود را اعلام کردیم.