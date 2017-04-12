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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۳:۰۸

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛

دورتموند در خانه شکست خورد/ آرامش خاطر موناکو برای دیدار برگشت

دورتموند در خانه شکست خورد/ آرامش خاطر موناکو برای دیدار برگشت

تیم فوتبال موناکو در ادامه نتایج درخشان خود در این فصل از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا برابر دورتموند پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال دورتموند و موناکو در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب برگزار شد که در پایان تیم موناکو ۳ بر ۲ میزبان خود را شکست داد.

در این بازی کیلیان ام باپه (۱۹ و ۷۹) و اسون بندر (۳۵ - گل به خودی) برای تیم موناکو گلزنی کردند. گل های تیم دورتموند را نیز عثمان دمبله (۵۷) و شین جی کاگاوا (۸۴) به ثمر رساندند. تیم موناکو در دقیقه ۱۷ یک ضربه پنالتی را توسط فابیانو از دست داد.

جدال دو تیم قرار بود سه شنبه شب برگزار شود که انفجار یک نارنجک در نزدیکی اتوبوس حامل تیم دورتموند باعث تعویق آن شده بود.

کد مطلب 3951433

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