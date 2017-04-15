برای پیروزی در انتخابات باید از تفرقه پرهیز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه جمعه در گردهمایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که در تکیه شاه خراسان قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: دشمنان در فتنه سال ۸۸ ضربات سنگینی به کشور وارد کردند و در این دوره از انتخابات آن‌ها بدون برنامه نیستند که در این شرایط حساس نیازمند حفظ وحدت و اتحاد همانند سال‌های دفاع مقدس هستیم.

وی اظهار داشت: دشمنان کشور به دنبال این هستند که حکومتی در ایران باشد که با آن‌ها مسالمت داشته و قدرت آنان در جهان را بپذیرد.

تکیه بر شعار «ما می‌توانیم»

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف ثابت کرده است که نیازمند کدخدا نیست، افزود: ما به لطف پروردگار و رهبری‌های ولایت فقیه و به برکت خون شهدا توانسته‌ایم با شعار «ما می‌توانیم» در عرصه‌های مختلف علمی از جمله در زمینه هسته‌ای و پزشکی پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم.

وی با تأکید بر این‌که اگر در کشور هماهنگی و اتحاد برقرار باشد می‌توان در مدت زمان کمی به نتایج خوبی برسیم، افزود: امروز می‌توانیم در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و با تکیه بر توانایی داخل شرایط مطلوبی را داشته باشیم.

چمران با اشاره به اینکه آمریکا از قدرت ایران اسلامی هراسان است، افزود: امروز ما می‌توانیم غنی سازی را به بیش از ۲۰ درصد برسانیم و همین امر موجب ترس آمریکایی‌ها شده و به مذاکره روی آوردند.

وی اضافه کرد: ملت ایران می‌توانند با تکیه بر توان داخل مشکلات کشور در عرصه اقتصاد را نیز حل کنند و این امر دور از دسترس نیست.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز کشور دارای سرمایه‌های انسانی و جوانان تحصیل کرده بسیاری است، افزود: مشکلات کشور می‌تواند با تکیه بر استعدادها و توان داخلی حل شود و اگر هر کشور دیگری از چنین سرمایه‌هایی برخوردار باشد خود را موفق می‌داند.

وی با انتقاد از اینکه نباید تولید را به دیگران واگذار کرد، بیان داشت: باید با تکیه بر تولید داخل برای جوانان کشور اشتغال زایی کرد و نباید انتظار داشت که رئیس جمهور فرانسه مشکل بیکاری کشورمان را حل کند.

موفقیت تنها پیروزی در انتخابات نیست

چمران در بخش دیگری از سخنان خود موفقیت را تنها پیروزی در انتخابات ندانست و بیان داشت: امیدواریم با وحدت و انسجام به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم و تفکر گفتمان انقلاب اسلامی در جامعه حاکم باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، گفت: این جبهه در در تعیین کاندیداهای انتخاباتی به نتیجه‌های خوبی رسیده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: پس از برگزاری جلسات مختلف بر اساس رأی گیری ۵ نفر به عنوان کاندید نهایی معرفی شده‌اند که می‌بایست در عرصه رقابت وارد شوند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید از تفرقه بپرهیزیم، افزود: در عرصه انتخابات باید همدل بود و از تشتت و تفرقه پرهیز کرد در غیر این صورت به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.