انتخابات گامی برای اصلاح مدیریت کشور است/ نیاز به مدیریت انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر شامگاه جمعه در گردهمایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که در تکیه شاه خراسان قم برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه فراخوان جبهه مردمی نیروهای انقلابی با استقبال خوبی از طرف مردم روبه‌رو شد، عنوان کرد: به این جبهه نباید نگاه حزبی داشت زیرا این جبهه در راستای پاسخ به نیازهای انقلابی شکل گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در شرایط ویژه برگزار می‌شود، گفت: انتخابات کشور ما رکورددار مشارکت مردمی است؛ چرا که نظام بر پایه مردم سالاری دینی شکل گرفته و مردم در سرنوشت خود شرکت دارند و صحت انتخابات برای همه به خوبی قابل مشاهده است.

رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اینکه مدیریت کشور در اختیار یک تیم قرار می‌گیرد مهم است، گفت: تصمیم‌های مهم کشور توسط دولت رقم می‌خورد و با توجه به وضعیت کنونی کشور، انتخابات ریاست جمهوری این دوره بسیار مهم است.

وی عنوان کرد: کشور در حال حاضر در حوزه مباحث بین‌الملل درگیر مناظره سخت با کشورهای قدرت طلب است و این در حالی است که ایران طی ۴۰ سال اخیر نظام سلطه را به چالش کشیده و در مقابل استکبار ایستادگی کرده است.

ایران الگوی کشورهای مسلمان است

ذوالقدر، آمریکا را مهم‌ترین موضوع در سیاست خارجی ایران نام برد و ابراز داشت: ایران دست آمریکا را از سرنوشت کشور قطع کرده و معادله آمریکا برای شکل‌دهی جهانی تک قطبی بر هم زده است و نقشه استکبار را برای غلبه بر مقاومت اسلامی برهم زده است.

وی ایران را اسوه‌ای برای کشورهای مسلمان دانست و ادامه داد: امروزه هر مسلمان در قلب اروپا و آمریکا به مسلمان بودن افتخار می‌کند و این ایران بود که به مسلمانان عزت و هویت بخشید.

رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی پشتیبانی مردم را مهم‌ترین سرمایه نظام عنوان و با تأکید بر اینکه با چنین پشتوانه‌ای تهدیدهای دشمنان خنثی است، بیان داشت: کشور ما بعد از انقلاب در حوزه‌های مختلف زیرساختی پیشرفت داشته اما در حال حاضر با وجود چنین پیشرفت‌هایی با مشکلات اقتصادی روبه رو است.

وجود رکود و بیکاری در کشور

وی به رکود در کشور اشاره و عنوان کرد: بسیاری از کارخانه‌های کشور از کار افتاده یا ظرفیت تولید خود را کاهش داده است.

ذوالقدر به بحران بیکاری هم اشاره و بیان داشت: نه تنها بیکاری بلکه از دست دادن شغل هم از معضلات کشور شده و هر روز بر بیکاران کشور افزوده می‌شود و تورم هم غیرقابل کنترل شده است.

وی بیان داشت: دشمن از عملکردهای نادرست برداشت‌های سیاسی می‌کند و این در حالی است که بخشی از ناکارآمدی‌ها نشان دهنده ضعف مدیریت و فاصله گرفتن از روش‌های مدیریت انقلابی است.

رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در ادامه پشت کردن به نظام را عاملی برای کنار گذاشتن شعارهای انقلابی عنوان کرد و گفت: برای رفع مشکلات کنونی باید مدیریت کشور اصلاح شود و مدیریت انقلابی است که سبب پیشرفت کشور می‌شود.

وی انتخابات را گامی برای اصلاح مدیریت اجرایی کشور دانست و بیان داشت: باید تلاش شود تا دولت انقلابی سرکار بیاید و دولت هم نباید انقلابیون را با عناوین نادرست و تند خطاب کند.

ذوالقدر تأکید کرد: ایران در حال حاضر نیازمند دولتی است که با ضعف، کم‌کاری، کم‌تحرکی و انتخاب غلط باعث ایجاد مشکل نشود.