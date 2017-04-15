پای «همینگوی خبرنگار» به رادیو تهران باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رضوی از امشب ۲۶ فروردین به مدت یک هفته کتاب «همینگوی خبرنگار» از ارنست همینگوی را در رادیو تهران بازخوانی می کند.

«همینگوی خبرنگار» عنوان کتابی از اوست که دربرگیرنده ۷۵ مقاله و گزارش خبری منتخب از چهار دهه روزنامه‌نگاری ارنست همینگوی است. این کتاب که به قلم ویلیام وایت نوشته شده توسط کیهان بهمنی ترجمه شده است.

این نوشته ها تقریبا یک سوم گزارش‌های خبری همینگوی را در دوران فعالیت روزنامه‌نگاری اش تشکیل می‌دهند، نوشته هایی که نسبت مستقیمی با حوادث و رخدادهای زمانه خود دارند. به دلیل سبک و نثر منحصر به فرد ارنست همینگوی این نوشته ها هنوز آثاری جذاب و خواندنی به نظر می‌رسند.

ارنِست میلر هِمینگوی از نویسندگان برجستهٔ معاصر ایالات متحده آمریکا و برنده جایزه نوبل ادبیات از پایه‌گذاران یکی از تأثیرگذارترین انواع ادبی، موسوم به وقایع‌نگاری ادبی شناخته می‌شود.

برنامه «کتاب شب» کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است که رضا قربانی و محمود احمدی کربلایی تهیه کنندگی، بهروز رضوی گویندگی، محمدباقر رضایی و محسن حکیم‌معانی کارشناس محتوایی از عواملی هستند که با این برنامه همکاری دارند و هر شب ساعت ۲۳:۳۰ روی آنتن می رود.