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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

به دعوت سردار دهقان:

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان وارد تهران شد

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان وارد تهران شد

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در صدر یک هیئت بلند پایه دفاعی-نظامی وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت رسمی سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، سپهبد ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در صدر یک هیئت بلند پایه دفاعی-نظامی وارد تهران شد.

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در این سفر علاوه بر دیدار و مذاکره با سردار دهقان وزیر دفاع  با مقامات بلند پایه سیاسی کشورمان نیز دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی مذاکره خواهد کرد.

قرار است فردا مراسم استقبال رسمی ، ادای احترام به شهدای گمنام و مذاکره با وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در محل وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

کد مطلب 3953432

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