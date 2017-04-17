لزوم تلاش برای حضورحداکثری مردم در انتخابات/سمن ها حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی شامگاه یکشنبه در نشست مشترک با نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان که با محوریت نقش سازمان های مردم نها در اقتصاد مقاومتی و برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات پیش رو برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال همه امکانات و نعمتها را در اختیار انسان قرار داده تا در جهت کسب علم و دانش و شناخت خداوند متعال از آن بهره برداری کند.

وی گفت: هرچه بر علم و دانش بشری افزوده شود انسان بیشتر می تواند خداوند متعال را بشناسد زیرا علم و دانش سبب خضوع ، خشوع و نزدیکی به خداوند می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزوود: خداوند در بحث اقتصاد فرموده که به شما عقل دادم که با فکر و دقت به علم و کمال برسید.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تدبیر در معیشت زندگی، گفت: تدبیر معیشت سبب مدیریت بهتر زندگی است و مدیریت و اداره زندگی در جهت کمال و سعادت از نتایج تدبیر معیشت است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی بیان کرد: امنیت و مردمی بودن از ویژگی های مهم و مثال زدنی کشور ما است و غربی ها ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهموری در ایران را نمونه بارز دمکراسی می دانند.

وی گفت: در ایران دمکراسی در بالاترین سطح وجود دارد و فرد خود را واجد شرایط می داند و آزادانه صحبت می کنند علاوه بر آن شایسته سالاری نیز در بالاترین سطح است که در سطح بالای آن ولایت فقیه است که حتی در کنار رهبری مجلس خبرگان وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: مقام معظم رهبری در مقابل ابرقدرتها کشور را اداره کرده و این رهبری جامع الشرایط را می خواهد که در مقابل تحریم هایی که به گفته دشمنان فلج کننده بود با درایت کشور را اداره کند.

وی افزود: تحریم ها مانع پیشرفت کشور نشد و ایران را به قدرتی نهفته در جهان تبدیل کرد که در مقابل اسرائیل ایستاده است.

آیت الله حسینی شاهرودی به نقش تاثیرگذار سازمان های مردم نهاد در حل مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد یک تشکیلات داشته باشند و وارد صحنه شده و مشکل گشایی کنند.

وی نقش مردم در حل مشکلات را کلیدی دانست و یادآور شد: تجربه جنگ تحمیلی نشان داده هر جا که مردم وارد صحنه شده اند مشکلات را حل کرده اند و در مبحث اشتغال و اقتصاد نیز همین است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: این یک فرهنگ غلط است که باید دولت اشتغال ایجاد کند اما دولت باید تسهیل کننده باشد نه مجری اشتغال و باید مردم انجام دهند.

وی افزود: اگر سرمایه های مردمی و تخصص نیروهای جوان با هم جمع شوند تحولی عظیم در مبحث اشتغال صورت می گیرد.

آیت الله حسینی شاهرودی حضور مردم در اقتصاد را موثر دانست و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد مقاومتی و کار در همه عرصه مردمی شود و اگر بخواهیم مسئله اقتصاد حل شود باید مردم پای کار بیایند.

وی به مشارکت مردم در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: مشارکت مردم کردستان برای دشمنان مایوس کننده است وقتی اتحاد و همدلی بین مردم وجود داشته باشد دشمنان را ناامید می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به تلاش های مکرر دشمنان برای ناامن کردن کشور اشاره کرد و گفت: در سال گدشته تلاش فراوانی از سوی دشمنان صورت گرفت تا ایران را ناامن کنند و عربستان هم تمام پولش را گداشت و از هیچ کاری کوتاهی نکرد اما عنایات خداوند و هوشیاری مردم مانع انجام توطئه های آنها شد.

وی عدم پیچیدگی و داشتن انعطاف را از ویژگی های سازمان های مردم نهاد عنوان کرد و افزود: سازمان های مردم نهاد قابلیت و ظرفیت تعامل با مردم را داشته و با مشکلات مردم آشنا هستند و دارای روحیه خدمت رسانی به مردم می باشند و باید تقویت شوند.

آیت الله حسینی شاهرودی سازمان های مردم نهاد را سازمانی کارگشا دانست و گفت: این سازمانها دارای ساختاری کم هزینه و از طرفیت های مردمی برخوردار هستند که می توانند با استفاده از توان مردمی مشکلات مردم را حل کنند.

وی حل مشکلات مردم را از اولویت های کاری سازمان های مردم نهاد عنوان و افزود: این سازمانها به همه اقشار و قومیت ها تعلق دارد و منافع اکثریت را تحت پوشش قرار می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان قدرت بسیج همگانی بالا و مشارکت پذیر بودن را از دیگر ویژگی های این سازمانها دانست و عنوان کرد: این سازمان ها قدرت خود را از مردم می گیرند و به اصول مردم سالاری پای بند هستند.

وی جهل سیاسی را از ویژگی های مردم آمریکا عنوان کرد و گفت: مردم آمریکا از اوضاع بی خبر هستند و بی خبر نگهداشتن مردم از ویژگی های مسئولین فرعونی است که در آمریکا می بینیم.

آیت الله حسینی شاهرودی با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو اظهار داشت: باید در شورای شهر افرادی انتخاب کنند که شهر وضعیت مطلوبی داشته باشد و در انتخابات ریاست جمهوری هم باید دید عملکرد گذشته کاندیداها چگونه است.

وی با تاکید بر اهمیت حضور حداکثری در انتخابات گفت: حضور حداکثری مردم و انتخاب اصلح بسیار اهمیت دارد زیرا مشکلات کشور از اقتصاد تا اشتغال با حضور مردم حل می شود.