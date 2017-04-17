سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه پنجمین گزارش سه ماهه اجرای برجام از سوی وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: هیات رئیسه کمیسیون روز چهارشنبه هفته جاری در جلسه نوبت صبح، درباره نحوه بررسی و اقدامات بعدی مرتبط با این گزارش تصمیم گیری خواهد کرد.

وی افزود: اعضای کمیسیون همچنین در روز سه شنبه، درباره راهکارها و سیاستهای مرتبط با شعار امسال که «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» است و به حیطه این کمیسیون مرتبط می شود، بحث و تصمیم گیری خواهند کرد.

گفتنی است، وزارت امور خارجه دو روز پیش پنجمین گزارش خود را از روند سه ماهه اجرای برجام که به سه ماهه اخیر مربوط می شود، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ این گزارش در سه بخش شامل «آخرین تحولات در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای»، «آخرین تحولات در حوزه رفع تحریم‌ها» و «موانع و چالش‌ها» تهیه و ارائه شده است.