  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

سردار جلالی:

ارتش جمهوری اسلامی ایران کارآمدترین ارتش منطقه است

ارتش جمهوری اسلامی ایران کارآمدترین ارتش منطقه است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ارتش ایران با داشتن نیروهای متخصص، توانسته به عنوان کارآمدترین ارتش در بین نیروهای مسلح منطقه مطرح باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور بمناسبت فرا رسیدن بیست و نهم فروردین، روز ارتش و بزرگداشت حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی پیامی صارد کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 ان الذین قالوا ربناالله ثم استقامو تتنزل علیهم الملائکه الاتخافو و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون (فصلت 30)

29 فروردین ماه با درایت و عنایت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، به نام ارتشی مزین گشته است که با رشادت‌ها و دلاورمردی‌های نیروهای خود در طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در سال‌های جنگ تحمیلی نشان داد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتشی مردمی، مکتبی و ولایی در دفاع از مرزهای جغرافیایی، عقیدتی و هویتی کشور است.

روز ارتش که به تعبیر رهبر معظم انقلاب « یک روز تاریخی و پر مضمون و جزو خاطره‌های ماندگار و معنادار به حساب می‌آید»، هرساله یادآور رشادت دلیر مردانی است که شجاعانه به دفاع از اسلامی و میهن پرداختند.

 29 فروردین ماه 58 در حقیقت روز تولد ارتش جمهوری اسلامی و ظهور فصلی نوین در تاریخ پایمردی و دلاوری‌های این سازمان نظامی و نقش آفرینی‌های سترگ ارتشیان غیرتمند در عرصه‌های مختلف صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مقابله با توطئه‌های فراوان ایران اسلامی به شمار می‌آید وهمواره تداعی کننده‌ تکرار حدیث حریت و آزادمردی فرزندان ارتشی امت غیور ایران اسلامی است که به عنوان پیشگامان دفاع از عزت اسلامی و غرور ایرانی جان را در طبق اخلاص نهادند و اعتماد رهبر کبیر انقلاب به ارتش و دستور صریح ایشان برای حفظ این نیروی قوام یافته انقلابی و مردمی را به نقد جان و جوانی خویش پاسخی شایسته دادند.

 روز ارتش جمهوری اسلامی ایران فرصت بسیار ارزشمندی است که تأمل پیرامون آن کارنامه درخشان در عرصه‌های مختلف دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مشارکت در مقابله تمار عیار با دشمنان و تهدیدات فراروی میهن اسلامی را در معرض قضاوت و عبرت همگان قرار می‌دهد تا آنجا که از سوی ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا در بیان ارزشمندی می‌فرمایند «‌من ارتش را از صمیم قلب دوست می‌دارم چون آن را تجربه کرده‌ام و توانایی‌های او را دیده‌ام آنجا که از او توقعی می‌رود و باید خودش را نشان دهد، فداکاری می‌کند و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد».

 امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با سربلندی و افتخار به عنوان ارتشی مردمی و مکتبی و سرافراز و متکی بر تجارب درخشان دفاع مقدس و دوران دفاع جانانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن روز به روز بیشتر در جهان میدرخشد و با رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا و در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف با داشتن نیروهای متخصص و توانمند و همچنین به کارگیری پیشرفته ترین ابزار و بهره گیری از دانش روز دنیا توانسته در زمینه تولیدات نظامی به اقتدار لازم دست یابد و به عنوان برجسته ترین و کارآمدترین ارتش در بین نیروهای مسلح منطقه و جهان مطرح باشد .

 تردیدی نیست اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی همه جانبه و موثر امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های خالصانه و غرورانگیز فرزندان ملت در ارتش دلاور و سپاه سلحشور و سایر نیروهای مسلح و مدافع انقلاب و کشور در صحنه امنیت افزایی و صیانت از استقلال،‌ تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است که وحدت، یکپارچگی و هماهنگی‌های فراگیر خود را مزیت راهبردی نیروهای مسلح ایران عزیز معرفی و یأس، هراس و ناکامی جبهه دشمن در برابر خود را رقم زده‌اند.

کد مطلب 3954982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه