ارتش جمهوری اسلامی ایران کارآمدترین ارتش منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور بمناسبت فرا رسیدن بیست و نهم فروردین، روز ارتش و بزرگداشت حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی پیامی صارد کرد.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ان الذین قالوا ربناالله ثم استقامو تتنزل علیهم الملائکه الاتخافو و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون (فصلت 30)

29 فروردین ماه با درایت و عنایت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، به نام ارتشی مزین گشته است که با رشادت‌ها و دلاورمردی‌های نیروهای خود در طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در سال‌های جنگ تحمیلی نشان داد ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتشی مردمی، مکتبی و ولایی در دفاع از مرزهای جغرافیایی، عقیدتی و هویتی کشور است.

روز ارتش که به تعبیر رهبر معظم انقلاب « یک روز تاریخی و پر مضمون و جزو خاطره‌های ماندگار و معنادار به حساب می‌آید»، هرساله یادآور رشادت دلیر مردانی است که شجاعانه به دفاع از اسلامی و میهن پرداختند.

29 فروردین ماه 58 در حقیقت روز تولد ارتش جمهوری اسلامی و ظهور فصلی نوین در تاریخ پایمردی و دلاوری‌های این سازمان نظامی و نقش آفرینی‌های سترگ ارتشیان غیرتمند در عرصه‌های مختلف صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مقابله با توطئه‌های فراوان ایران اسلامی به شمار می‌آید وهمواره تداعی کننده‌ تکرار حدیث حریت و آزادمردی فرزندان ارتشی امت غیور ایران اسلامی است که به عنوان پیشگامان دفاع از عزت اسلامی و غرور ایرانی جان را در طبق اخلاص نهادند و اعتماد رهبر کبیر انقلاب به ارتش و دستور صریح ایشان برای حفظ این نیروی قوام یافته انقلابی و مردمی را به نقد جان و جوانی خویش پاسخی شایسته دادند.

روز ارتش جمهوری اسلامی ایران فرصت بسیار ارزشمندی است که تأمل پیرامون آن کارنامه درخشان در عرصه‌های مختلف دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مشارکت در مقابله تمار عیار با دشمنان و تهدیدات فراروی میهن اسلامی را در معرض قضاوت و عبرت همگان قرار می‌دهد تا آنجا که از سوی ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا در بیان ارزشمندی می‌فرمایند «‌من ارتش را از صمیم قلب دوست می‌دارم چون آن را تجربه کرده‌ام و توانایی‌های او را دیده‌ام آنجا که از او توقعی می‌رود و باید خودش را نشان دهد، فداکاری می‌کند و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد».

امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با سربلندی و افتخار به عنوان ارتشی مردمی و مکتبی و سرافراز و متکی بر تجارب درخشان دفاع مقدس و دوران دفاع جانانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن روز به روز بیشتر در جهان میدرخشد و با رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا و در ظل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف با داشتن نیروهای متخصص و توانمند و همچنین به کارگیری پیشرفته ترین ابزار و بهره گیری از دانش روز دنیا توانسته در زمینه تولیدات نظامی به اقتدار لازم دست یابد و به عنوان برجسته ترین و کارآمدترین ارتش در بین نیروهای مسلح منطقه و جهان مطرح باشد .

تردیدی نیست اقتدار دفاعی و توان بازدارندگی همه جانبه و موثر امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت‌ها و حماسه‌آفرینی‌های خالصانه و غرورانگیز فرزندان ملت در ارتش دلاور و سپاه سلحشور و سایر نیروهای مسلح و مدافع انقلاب و کشور در صحنه امنیت افزایی و صیانت از استقلال،‌ تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است که وحدت، یکپارچگی و هماهنگی‌های فراگیر خود را مزیت راهبردی نیروهای مسلح ایران عزیز معرفی و یأس، هراس و ناکامی جبهه دشمن در برابر خود را رقم زده‌اند.