همه پرسی ترکیه/ آنهایی که زودتر به «رجب پاشا» تبریک گفتند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شماری از رهبران جهان و گروه های سیاسی کشورهای مختلف در شمار نخستین کسانی بودند که نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه را به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور، تبریک گفتند.

گفتنی است بر اساس نتیجه غیر رسمی همه پرسی بیش از ۵۱ درصد از مردم به اصلاح قانون اساسی ترکیه «آری» گفته اند و دفتر ریاست جمهوری ترکیه نیز در همان اوایل اعلام نتیجه غیر رسمی، از دریافت پیام تبریک رهبران بسیاری از کشورها خبر داد.

از جمله نخستین افرادی که نتیجه «آری» همه پرسی را به اردوغان تبریک گفته اند می توان به «الهام علی اف» رئیس جمهوری آذربایجان اشاره کرد که در تماس تلفنی با همتای ترکیه ای خود گفت: این نتیجه جایگاه ترکیه را در عرصه جهانی ارتقا خواهد داد.

«شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر و «ابومازن» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از جمله افرادی بودند که در عرض تبریک به اردوغان پیش دستی کردند.

از سوی دیگر، منابع دیپلماتیک می گویند نمایندگان کشورهایی مثل مجارستان، مقدونیه، عربستان سعودی، سودان و کنیا نیز در تماس تلفنی «چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، این پیروزی را به وی تبریک گفته اند.

رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان نیز از نتیجه همه پرسی ترکیه استقبال کرده و آن را نشانه میل مردم این کشور به داشتن ترکیه ای قوی تعبیر کردند.

حزب «جماعت الاسلام» پاکستان نیز از نتیجه همه پرسی به عنوان پیروزی تاریخی تعبیر کرد و آن را نشانه اعتماد مردم ترکیه به سیاست های حزب حاکم «عدالت و توسعه» قلمداد کرد.

«اسامه النجیفی» معاون رئیس جمهوری عراق نیز در شمار نخستین کسانی بود که این پیروزی را به اردوغان تبریک گفت.

«اسماعیل عمر گوله» رئیس جمهوری جیبوتی نیز در پیامی تلگرامی مراتب تبریک خود را به همتای ترکیه ای اعلام کرد.

«ساف» سازمان آزادی بخش فلسطین نیز در پیام تبریک خود اظهار امیدواری کرد که نتیجه همه پرسی به ثبات ترکیه منجر خواهد شد.

«خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس هم در جریان گفتگوی تلفنی با اردوغان نتیجه همه پرسی اخیر در این کشور را به وی تبریک گفت.

«اخوان المسلمین» مصر نیز در شمار نخستین گروه هایی بود که از پیروزی اردوغان ابراز خوشحالی کرد.

در مقابل، کشورهای اروپایی که رای آری به اردوغان را به منزله سوق دادن ترکیه به پرتگاه سقوط در خودکامگی تلقی می کنند، با بدبینی به نتیجه این همه پرسی نگاه می کنند.

«زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان با اشاره به نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه گفت: به نظر می رسد همانطور که انتظار می رفت نتایج به هم نزدیک باشد. به هر حال آخر سر نتیجه رای مردم ترکیه مشخص خواهد شد. توصیه می شود تا آن زمان مردم سکوت کنند.

کمیسیون اروپا نیز در واکنش به برگزاری همه پرسی ترکیه، از مقامات این کشور خواست تا با توجه به حمایت اکثریت ناچیز شهروندان این کشور از اصلاحات قانون اساسی، در پی جلب رضایت و توافق ملی گسترده تری باشند.

این کمیسیون در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به نزدیک بودن نتایج در این همه پرسی (۵۱.۳ درصد رأی موافق در برابر ۴۸.۶۷ درصد رأی مخالف) و پیامدهای گسترده اصلاح قانون اساسی، ما از مقامات آنکارا می خواهیم توافق و رضایت ملی را تا بالاترین میزان ممکن جلب کنند.

«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز می گوید: آمریکا از نزدیک و به طور دقیق تحولات ترکیه را زیر نظر دارد. همانطور که پیش از این نیز گفته ایم ما نگران کیفیت دموکراسی در ترکیه هستیم. ما در باره این موارد با مقامات ترکیه صحبت می کنیم. ما (آمریکا و ترکیه) با یکدیگر متحد هستیم و طبیعی است که درباره اینگونه مسائل با یکدیگر گفتگو کنیم.