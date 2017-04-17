افزایش ارتفاع سد اکباتان مانع از هدررفت آب در همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل هواشناسی استان همدان با اشاره به بازنشستگی مدیرکل سابق هواشناسی استان همدان و بیان اینکه بازنشستگی پایان کار نیست، گفت: بازنشستگان سرمایه‌های عظیمی هستند که استفاده از تجربیات آنها در پیشبرد کارها موثر خواهد بود.

عراقی بااشاره به وقوع بارش های مناسب در نقاط مختلف استان همدان گفت: ای کاش عده‌ای که مشکلات را به گردن دولت می‌اندازند این‌ها موارد را هم ببینند و آن را به گردن دولت بیاندازند.

سرریزشدن سد اکباتان، سد کلان ملایر و سد سرابی تویسرکان

معاون امور عمرانی استاندار همدان به سرریزشدن سد اکباتان، سد کلان ملایر و سد سرابی تویسرکان اشاره و عنوان کرد: افزایش ۲۵ متری ارتفاع سد اکباتان طی سال گذشته مانع هدررفت آب شد.

عراقی با اشاره به اهمیت علم هواشناسی، عنوان کرد: در جامعه کنونی کمتر کسی از اطلاعات اداره هواشناسی بی بهره می ماند.

وی با تاکید بر ارتقای تکنولوژی‌های هواشناسی، گفت: هواشناسی علم بسیار پیچیده و لذت‌بخش و کاری تحقیقی و کاربردی است.

ایستگاه‌های هواشناسی خودکار می‌شوند

مدیرکل هواشناسی استان همدان نیز با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ایستگاه‌های هواشناسی خودکار می‌شوند، گفت: باید آمار مورد نیاز اقشار مختلف جامعه در اسرع وقت به دست آنها برسد.

سعید باقری تصمیم‌سازی در امور روزمره را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: ترویج هواشناسی کشاورزی، نیاز جامعه را رفع می‌کند.

وی افزود:‌ در حال حاضر ۹ ایستگاه سنپتیک، ۸۸ ایستگاه باران‌سنجی و ۵ ایستگاه اقلیم شناسی در استان همدان فعال است که تمام آنها باید خودکار شوند.

فعالیت ۵۵ نیرو در سازمان هواشناسی استان همدان

مدیرکل هواشناسی استان همدان با اشاره به فعالیت ۵۵ نیرو در سازمان هواشناسی استان همدان گفت: طی برنامه ششم توسعه ۱۷ ایستگاه جدید تصویب شده که همگی باید خودکار باشند.

مدیرکل سابق هواشناسی استان همدان نیز با اشاره به راه‌اندازی ایستگاه هواشناسی کشاورزی اکباتان به عنوان نیاز اصلی و از مطالبات کشاورزان همدان، افزود: اقتصاد همدان بر مبنای کشاورزی است.

مهرداد حسینی عنوان کرد: ایستگاه هواشناسی کشاورزی اکباتان در همدان نخستین ایستگاه ساخته شده در کشور است.

مدیرکل سابق هواشناسی استان همدان با اشاره به پیگیری و اجرای فیبر نوری از ۱۰۰ دستگاه کامپیوتر جدید به این مجموعه خبر داد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و رفع عیب و نقص‌های ایستگاه‌های هواشناسی از مهمترین اقدامات انجام شده در استان همدان است.