اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراها ۱۸ اردیبهشت اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی با حضور در بخش خبری ۲۱ صدا و سیما با اشاره به اینکه روند بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال طی کردن بستر قانونی خود است، اظهارداشت: پس از اینکه هیئت های اجرایی در مهلت های قانونی نتایج بررسی های خود را در ۲۴ فروردین تحویل هیئت های نظارت در شهرها و بخش ها دادند، این هیئت ها مشغول بررسی هستند و از کل ۲۸۹ هزار و۷۷۷ نفر دواطلب، ۴ هزار و ۴۷۲ نفر انصراف دادند و ۹ هزار و ۴۷۰ نفر هم توسط هیئت های اجرایی رد صلاحیت شدند که در شهرها ۳ هزار و ۷۴ نفر و در روستاها ۶ هزار و ۳۹۶ نفر بودند.

وی با بیان اینکه این روند ادامه خواهد داشت و در یکم اردیبهشت نتایج به فرمانداری ها و دوم اردیبهشت نتایج به صورت محرمانه به نامزدهای محترم تحویل داده خواهد شد، گفت: هر اطلاعیه یا سخنی تا قبل از دوم اردیبهشت که به خود نامزدها داده خواهد شد مبنی بر رد یا تأئید کسی، کذب محض و حدس و گمان است.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ادامه گفت: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۸ اردیبهشت اعلام می شود، اما اگر در این فاصله استثنائا کسی مستند تازه ای یا ادله جدیدی داشته باشد می تواند حد فاصل انتشار آگهی تا شروع تبلیغات به هیئت های مرکزی نظارت در محل مجلس شورای اسلامی مراجعه و اسناد و ادله خود را ارائه دهد.

محمودی با تاکید براینکه معترضان به رد صلاحیت، شخصا یا از طریق وکیل قانونی خود ۴ روز فرصت دارند تا شکایت خود را به مرجع بالاتر یعنی در بخش ها به هیئت های نظارت شهرستان ها و در شهرها به هیئت های نظارت استان ها را ارائه نمایند، افزود: پس از ارائه شکایت ها، هیئت های مذکور ۱۰ روز فرصت دارند تا به آن رسیدگی کنند و نتیجه قطعی را در خصوص رد یا قبول نامزدهای انتخاباتی اعلام کنند.