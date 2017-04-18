یارانه پر در آمدها را قطع می کنیم/روحانی نیاز به تبلیغ ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به رخداد غم‌انگیز و ناراحت‌کننده وقوع سیل در چهار استان کشور گفت: در جلسه گذشته هیأت دولت ضمن استماع گزارش نماینده ویژه اعزامی رئیس‌جمهور به این استان‌ها، تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه از ظرفیت‌های قانونی سال گذشته خود برای اختصاص اعتبارات لازم به این استان‌ها استفاده کند.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه با استفاده از موارد ۱۰ و ۱۲ (اعتبارات حوادث مترقبه) که در سال گذشته استفاده نشده را برای سال جاری استفاده می‌کنیم؛ از این رو مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان علی‌الحساب برای این چهار استان تخصیص داده می‌شود که امیدواریم پس از گزارشات نهایی، اعتبارات مکملی برای این استان‌ها در نظر گرفته شود.

نوبخت همچنین از تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۶ خبر داد و گفت: با تصویب این ضوابط، بودجه ۹۶ قابل اجراست.

وی تاکید کرد: یارانه افشار کم درآمد شامل ۲میلیون خانوار (یک میلیون و ۳۰۰ هزار کمیته امداد و ۷۰۰ هزار خانواده بهزیستی) می شود که در مجموع ۱۴میلیون نفر این یارانه را دریافت خواهند کرد.

اختصاص بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴هزار و ۷۳۱ بنگاه

وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود به ۷۵۰۰ بنگاه نیمه فعال تسهیلات داده شود گفت: دولت به جای ۷۵۰۰ بنگاه به ۲۴هزار و ۷۳۱ بنگاه به مبلغ ۱۷ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرد.

نوبخت همچنین با اشاره به درآمدهای نفتی دولت اظهار داشت: هر بشکه نفت از مبلغ ۱۰۴ دلار در سال ۹۲ به بشکه ای ۴۴ دلار در سال ۹۵ رسید. یعنی حدود ۱۰۰ دلار درآمدهای نفتی دولت کمتر شده است.

وی افزود: منابع در اختیار دولت در این چهار سال نسبت به چهار سال گذشته، نزدیک به نصف شده است.

قطع تلگرام صوتی خارج از دولت انجام شد

نوبخت با اشاره به قطع تلگرام صوتی افزود: این موضوع خارج از دولت انجام شده و مسئولیتش به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار باید صورت گیرد.

اقدام توتال قابل تعقیب است

وی در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه برای اشتغال در روستاها عنوان کرد: آقای جهانگیری به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای سیاست اشتغال زایی و توجه به مناطق محروم و روستاها نامه ای به رهبری تقدیم کرد که دولت در نظر دارد برای افزایش اشتغال و جلوگیری از مهاجرت از منابع صندوق توسعه برداشت کند رهبر معظم انقلاب نیز گفتند به صورت فوریت یک لایحه ای به مجلس بدهید و مجلس هم به صورت فوریت تصویب کند. اما مجلس مصوبه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری برای توسعه اشتغال روستایی را به تصویب نرساند.

نوبخت همچنین درباره انتشار اطلاعات محرمانه ایران توسط شرکت توتال گفت: طبق الگوهای جدید قراردادهای نفتی، قبل از قرارداد ما باید پیش اطلاعات فنی به شرکت مقابل بدهیم که اگر آنها این اطلاعات را منتشر کنند قابل تعقیب است لذا حتماً با پیگیری حقوقی نسبت به این کار را انجام خواهیم داد.

یارانه افراد پردرآمد به کم درآمد داده می شود

نوبخت در پاسخ به این سوال که دولت منابع افزایش یارانه خانواده کم درآمد را از کجا آورده است؟ اظهار داشت: دولت دو راه برای این کار پیش رو داشت. یکی آنکه قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد که دولت هیچ برنامه ای برای چنین کاری در دستور کار ندارد.

وی تصریح کرد: دومین راه پیش روی دولت، شناسایی خانوارهای پردرآمد است تا بتواند یارانه آنها را نسبت به کسانی که نیازمند هستند معطوف کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه حذف یارانه خانواده های پردرآمد آهنگ کندی دارد عنوان کرد: دولت قطعاً خانوارهایی که به یارانه شان نیازمند هستند را قطع نخواهد کرد.

وی در همین زمینه با بیان اینکه امکان چند برابر کردن یارانه های نقدی وجود ندارد تأکید کرد: همین امروز نیز ۴۲ هزار میلیارد دولت بابت یارانه های نفتی هزینه می کند که اگر بخواهیم این رقم را افزایش دهیم باید قیمت ها را به میزان قابل توجهی بالا ببریم.

نوبخت عنوان کرد: راه حل پیش روی دولت آن است که یارانه افراد پردرآمد به کم درآمدها داده شود و این قانونی است که داریم آن را اجرایی می کنیم.

تعداد شرکتهای دانش بنیان از چند هزار به چند میلیون در دولت یازدهم افزایش یافت

نوبخت همچنین در مورد عملکرد دولت درباره شرکتهای دانش بنیان گفت: ما توانستیم تعداد این شرکتها را از چند هزار به چند میلیون تبدیل کنیم.

وی افزود: غیر از آن نیز منابعی که در اختیار صندوق توسعه و فناوری باید قرار می دادیم تأمین شد و در اختیار اعضای این شرکت قرار گرفت.

پرداخت ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانکها

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد بحران در نظام بانکی گفت: نظام بانکی ما مشکل دارد اما بحرانی نیست.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بانکها دچار مشکل هستند، آنچه سپرده از مردم می گیرند را به اضافه سرمایه خودشان باید به گروهی دیگر تسهیلات بدهند، حالا یک گروهی این سپرده را گرفته است و به عنوان مطالبات معوق باقی مانده لذا سرمایه بانکها کم شده، بنابراین دولت باید تلاش کند تا مطالبات معوق بانکها کاهش یابد.

نوبخت با بیان اینکه یکی از کسانی که این تسهیلات را گرفت و به بانکها پس نداد دولت است اظهار داشت: دولت باید پیشقدم شود و بدهی بانکها را پس دهد و سرمایه کم آنها را زیاد کند.

وی با اشاره به اقدام دولت یازدهم در این زمینه ادامه داد: طی یک سال گذشته، دولت ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی خود را به نظام بانکی کم کرد، علاوه بر آن ۲۹ هزار میلیارد تومان نیز سرمایه بانکها را بالا برد تاکید کرد: اینکه بگوییم بانکها در وضعیت بحرانی هستند اغراق گویی است.

روحانی شناخته شده است؛ نیاز به این طرف، آن طرف رفتن ندارد

وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به کاندیدا شدن رییس جمهور و معاون اول و قرار گرفتن این دو نفر در تبلیغات انتخاباتی، آیا مدیریت کشور دچار مشکل نخواهد شد؟ گفت: «آقای رییس جمهور نیاز ندارند مانند گذشته برای معرفی خودشان به این شهر و آن شهر برود، اقای روحانی شناخته شده است، بهترین تبلیغ دولت همان خدماتی است که به مردم باید صورت می گرفت و این خدمات هم برای دیروز و امروز نیست، اقداتی که اکنون اقای رییس جمهور دارد انجام می دهد در چهارچوب انجام وظیفه خود است، پروژه های که اقای رییس جمهور افتتاح می کند تبلیغات انتخاباتی نیست بلکه تکمیل عملکرد گذشته است. اقای جهانگیری هم که برای انجام اینگونه کارها می رود در راستای اقدامات جاری و اجرایی دولت است».

سخنگوی دولت تاکید کرد: اگر در طول این یک ماه دولت تشکیل جلسه نداد و مصوبه و تصمیمی نداشت آنوقت می شود گفت که نقصی در کار پیش آمده؛ لذا مطمن باشید که اعضای دولت همچنان به تعهدی که به مردم دارند پایبند هستند و هم آقای رییس جمهور و هم آقای جهانگیری در جلسات شرکت می کنند؛ بنابراین از این بابت هیچ خدشه ای به کار وارد نمی شود.

دستور رئیس جمهور به منزله ابلاغیه است

وی همچنین در مورد حضور جهانگیری در رقابت ها گفت: حضور آقای جهانگیری به عنوان مکمل است چرا که اقدامات دولت باید به درستی تبیین و واقعیت ها به مردم گفته شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در پی وقوع حادثه ریزگردها، رئیس جمهور دستور دادند قبوض برق بهمن ماه مردم این استان بخشوده شود اما قبوض بهمن ماه صادر شده و مدیرعامل شرکت برق خوزستان گفته است که هیچ ابلاغیه ای در این خصوص به دست ما نرسیده است. گفت: گفته رئیس جمهور به منزله یک ابلاغ است و من این موضوع را پیگیری خواهم کرد. شاید این فردی که خبر را داده از مدیران رسمی نباشد، نام او را به ما بدهید تا پیگیری کنیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید می خواهید او را تغییر دهید؟ تصریح کرد: خیر؛ چرا عوض شود؟ ما در سفر کسی را عوض نمی کنیم.

تمام پول های فروش نفت به راحتی وارد کشور می شود

نوبخت در مورد پول های بلوکه شده ایران اظهار داشت: یکی از آثار برجام، آزادی پول های بلوکه شده بود. ما در زمان تحریم ها نه می توانستیم به هر مقدار که می خواهیم نفت بفروشیم نه می توانستیم همان مقدار که فروختیم پولش را به داخل کشور بیاوریم. بیش از یک میلیون بشکه هم در روز حق فروش نداشتیم.

وی ادامه داد: امروز هر مقدار که توانایی داشته باشیم می توانیم نفتمان را بفروشیم مثلا در یکی از روزهای اسفندماه، سه میلیون بشکه در روز نفت فروختیم و علاوه بر آن می توانیم پول نفت ها را به راحتی به داخل بیاوریم و از آن استفاده کنیم.

دولت سلامت انتخابات را تضمین می کند

نوبخت در ادامه با اشاره به رقابت های انتخاباتی افزود: دولت دو هدف را دنبال می کند یکی مشارکت حداکثری و دیگری برگزاری انتخاباتی سالم.

وی تصریح کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات الزاماتی دارد که یکی از آن کثرت کاندیداهاست. تمام این کاندیداها فرزندان ملت هستند که برای خدمت خودشان را عرضه کرده اند و بالطبع دولت قصد تخریب هیچ کاندیدایی را ندارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برگزاری انتخابات سالم نیز از وظایف دولت است گفت: این دولت سلامت انتخابات را تضمین می کند و به کثرت و عدم تخریب توجه دارد که اینها از الزامات مشارکت حداکثری است.

ادامه دارد...