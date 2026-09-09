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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

هفته هفتم لیگ بیست و ششم؛

مصدومیت روزبه چشمی؛ رزاقی نیا کاپیتان آبی ها مقابل پیکان شد

مصدومیت روزبه چشمی؛ رزاقی نیا کاپیتان آبی ها مقابل پیکان شد

هافبک - مدافع و کاپیتان تیم فوتبال استقلال دچار مصدومیت شد تا رزاقی نیا در دیدار با پیکان بازوبند را به بازو ببندد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی، کاپیتان اول تیم فوتبال استقلال که در دیدار برابر آلومینیوم در زمین حضور داشت، با مصدومیت مواجه شده و به همین دلیل در بازی برابر پیکان در ترکیب اصلی آبی‌پوشان قرار نخواهد گرفت.

با غیبت چشمی، عارف آقاسی بار دیگر به ترکیب اصلی استقلال بازمی‌گردد تا در کنار رستم آشورمتانوف و سامان فلاح، قلب خط دفاعی این تیم را تشکیل دهد.

با توجه به غیبت صالح حردانی به دلیل مسائل انضباطی و همچنین مصدومیت چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا هافبک جوان آبی ها کاپیتان این تیم در بازی با پیکان خواهد بود.

دیدار استقلال و پیکان فردا پنجشنبه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6942259
بهنام روان پاک

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